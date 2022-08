Nov škandal finske premierke: zaokrožila sporna fotografija iz njene rezidence #foto

Fotografija je bila posneta zraven njene mize v uradni rezidenci, v ozadju pa je videti modro steno, kjer pogosto posname vladna obvestila. Na fotografiji ena izmed žensk pred svojim oprsjem drži znak z napisom Finska, ki je običajno na njeni mizi, ko opravlja videopogovore z evropskimi in svetovnimi voditelji.

Sanna Marin je danes priznala, da je ta fotografija nastala v njenem kabinetu, zanjo pa se je tudi opravičila. "Po mojem mnenju fotografija ni primerna. Opravičujem se zanjo. Takšna fotografija ne bi smela biti posneta, sicer pa se na srečanju ni zgodilo nič neprimernega," je pojasnila.

Ena izmed žensk na fotografiji je njena dobra prijateljica Sabina Särkkä, ki je sicer spletna vplivnica in je fotografijo tudi delila na svojem profilu na TikToku.

Danes je sicer po spletu zaokrožil še en posnetek, na katerem Sanna Marin v finskem nočnem klubu provokativno pleše s prijateljico.

