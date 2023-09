Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja finska premierka Sanna Marin, ki je na aprilskih parlamentarnih volitvah s socialdemokratsko stranko doživela poraz, je danes sporočila, da se odpoveduje poslanskemu mandatu in se pridružuje fundaciji nekdanjega britanskega premierja Tonyja Blaira.

Sanna Marin je sporočila, da je bila imenovana za strateško svetovalko na Inštitutu Tonyja Blaira za globalne spremembe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Za Finsko lahko delam tudi v drugih vlogah. To je delo, za katerega menim, da bo koristilo Finski," je dejala novinarjem.

V svoji novi vlogi bo, kot je pojasnila, svetovala vladam in voditeljem drugih držav glede političnih vprašanj, ki jih dobro pozna.

Sanna Marin je bila ob nastopu premierskega položaja s 34 leti najmlajša premierka na svetu. Mednarodno je postala najbolj znana finska osebnost kot sodobna, feministična in neposredna voditeljica. Doma je bila lani deležna kritik zaradi videa, ki je pricurljal na družbena omrežja, v katerem je plesala s prijatelji in vplivneži.

Vendar to ni zmanjšalo njene priljubljenosti, ki pa je na aprilskih parlamentarnih volitvah ni uspela izkoristiti. Na volitvah je zmagala konservativna Stranka nacionalne koalicije, na drugo mesto so se uvrstili Finci voditeljice Riikke Purre, socialdemokrati (SDP) pa so zasedli tretje mesto.

Marinova se je po porazu na volitvah umaknila iz vodstva stranke in priznala, da je njen štiriletni mandat predsednice vlade terjal svoj davek: "Moja vzdržljivost je bila včasih na preizkušnji," je dejala.