Nova služba Sanne Marin: iz političnih v vode zabavne industrije

Marinova naj bi si želela raziskati priložnosti v medijih in svetu zabave, vključno s televizijo, filmom in različnimi partnerstvi, poročanje revije Variety povzema spletni portal Politico.

Range Media Partners, ki med svoje stranke šteje hollywoodske zvezdnike, kot so Bradley Cooper, Tom Hardy in Keira Knightley, navaja, da sodeluje z uglednimi vodilnimi osebnostmi v zabavni industriji, da bi igralcem, glasbenikom, režiserjem, pisateljem, športnikom in drugim priskrbel "vrhunsko zastopanje in vodenje".

Pridružila se je tudi fundaciji Tonyja Blaira

V začetku meseca je sicer Marinova sporočila, da se je kot strateška svetovalka pridružila tudi fundaciji nekdanjega britanskega premierja Tonyja Blaira. V tej vlogi naj bi političnim voditeljem svetovala glede programov reform.

Marinova je bila ob nastopu premierskega položaja leta 2019 s 34 leti najmlajša premierka na svetu. Mednarodno je postala znana kot sodobna, feministična in neposredna voditeljica. Doma je bila lani deležna kritik zaradi videoposnetka, ki je pricurljal na družbena omrežja, v katerem je plesala s prijatelji in vplivneži.

Po porazu na volitvah se je umaknila iz vodstva stranke

Vendar to ni zmanjšalo priljubljenosti socialdemokratke, ki pa je na aprilskih parlamentarnih volitvah ni izkoristila. Zmagala je konservativna Stranka nacionalne koalicije, na drugo mesto so se uvrstili Finci voditeljice Riikke Purre, socialdemokrati (SDP) pa so zasedli tretje mesto.

Marinova se je po porazu na volitvah umaknila iz vodstva stranke in priznala, da je njen štiriletni mandat predsednice vlade terjal svoj davek: "Moja vzdržljivost je bila včasih na preizkušnji," je dejala.