Tako za postavo gara brazilska manekenka

Izabel je velika zagovornica zdravega načina življenja. Foto: Instagram

33-letna brazilska manekenka Izabel Goulart je velika zagovornica zdravega načina življenja. V številnih intervjujih je izjavila, da je zdravje največje bogastvo, kar ga imamo, in da je treba zato nanj paziti – tako z zdravo prehrano kot redno telesno aktivnostjo.

Da sama redno skrbi za svoje telo, ves čas dokazuje tudi z objavami na družbenih omrežjih. Instagram je poln fotografij, na katerih na ogled postavlja svojo zavidanja vredno postavo, ter posnetkov, na katerih sledilcem kaže, kako trdo gara za svoje telo.

V zadnjem posnetku, ki ga je delila na Instagramu, trenira s pripomočkom, imenovanim TRX. Gre za poseben telovadni pripomoček, s katerim lahko dobro učvrstite vse mišice telesa. Kako je z njim vadila postavna Izabel, preverite v spodnjem videu, ki ga je brazilska

A post shared by Izabel Goulart (@izabelgoulart) on May 30, 2018 at 7:16am PDT

Vadbe s pripomočkom TRX so zadnja leta priljubljene tudi pri nas, mnogi pa so si ga kupili in z njim sami telovadijo doma. "Vadba s TRX-om je pravzaprav zelo varna, hkrati pa tudi nadvse učinkovita, ker pri vsaki vaji dela celo telo, tudi stabilizacija. Če recimo na pripomočku izvajate vaje za hrbet, morate napeti tudi mišice nog in trupa, kar pomeni, da je vaja kompleksna, z njo krepite več mišičnih skupin. To je tudi glavna razlika v primerjavi s treningi na napravah v fitnesu, kjer večinoma na določeni napravi oziroma z določeno vajo krepite le izolirano skupino mišic," pojasni osebni trener Jan Kovačič, ki ga lahko spremljate v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija.

Vaje, ki jih izvajamo s TRX-om, temeljijo na lastni teži, torej ne potrebujete nobenih pripomočkov, kot so uteži. Z nekaj iznajdljivosti lahko izvedbo hitro otežite ali olajšate.

