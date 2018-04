To so najboljše vaje za seksi trebušček #video #foto

Bliža se poletje, ko bo treba skočiti v kopalke. Če želite maščobne obloge, ki so se vam čez zimo nabrale okrog trebuščka, zamenjati z mišicami, še ni prepozno. Osebna trenerka Nataša Gorenc iz šova The Biggest Loser Slovenija je pokazala tri preproste vaje, s katerimi bo vaš trebušček spet lepo raven.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko spremljate na Planet TV od torka do petka ob 21.05 in zagotovo boste tudi tam videli nekaj dobrih vaj, s katerimi boste bolj fit vstopili v letošnje poletje.



Nocojšnja epizoda bo še posebej napeta, saj bo nekdo od tekmovalcev moral zapustiti bitko proti odvečnim kilogramom.

1. Položaj deske

Foto: Ana Kovač

Na prvi pogled preprosta vaja je v resnici precej težka, gre pa za stabilizacijo več mišic vašega telesa. Tisto, na kar morate paziti, da bo izvedba tehnično pravilna, je to, da so komolci položeni naravnost pod ramena in da so boki v pravilni liniji, kot je prikazano na zgornji fotografiji. Če povemo preprosteje, zadnjica vam ne sme pasti proti tlom, prav tako je ne smete dvigati visoko v zrak.

2. Dviganje bokov

Foto: Ana Kovač

Ulezite se na bok, zgornjo nogo namestite čez spodnjo, da najdete stabilen položaj, komolec spet namestite pod ramo. Linija vašega telesa naj bo od vratu do stopal ravna. Ko boste pravilno nameščeni, boke dvignite od tal in držite ta položaj. Nato naredite še nekaj dvigov in spustov bokov.

3. Nagibanje vstran

Foto: Ana Kovač

Ulezite se na hrbet, ledveni del naj bo pritisnjen ob tla, noge pokrčene. Stopala naj bodo v širini bokov, pete dvignite od tal, nato pa se izmenično z rokama dotikajte ene in druge pete. Na ta način boste okrepili stranske trebušne mišice.

Za podrobnejše napotke si oglejte spodnji video, v katerem osebna trenerka iz šova The Biggest Loser Slovenija svetuje, kako res pravilno in učinkovito izvajati posamezne vaje.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.