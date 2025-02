Ministrstvo je kitajsko vojsko obtožilo kršenja mednarodnih pravil, ker je za vojaške vaje enostransko določila območje 40 navtičnih milj oziroma 74 kilometrov južno od Kaohsiunga, ob tem pa potrdila, da jih brez predhodnega opozorila izvaja s pravim strelivom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah tajvanskega obrambnega ministrstva so danes zjutraj blizu otoka zasledili 32 kitajskih vojaških letal, od katerih jih je 22 preletelo sredinsko črto v Tajvanski ožini in iz različnih smeri vstopilo v območje zračne obrambe.

Zato je Tajvan razporedil svoje zračne, kopenske in pomorske sile, da "spremljajo, opozarjajo in se ustrezno odzovejo". Na ministrstvu so še opozorili, da to ne pomeni zgolj velikega tveganja za varnost mednarodnih letov in ladij na morju, ampak "očitno provokacijo na področju varnosti in stabilnosti v regiji".

Opozorili so še na podobne nenapovedane vojaške vaje z uporabo pravega streliva, ki jih je Kitajska nedavno izvedla ob obalah Vietnama in Avstralije.

Ocenilo je, da so te vaje "dokaz, da je Kitajska edina in največja grožnja miru in stabilnosti v Tajvanski ožini in indopacifiški regiji".