Ali je na plaži mogoče hujšati?

Izgubljanje kilogramov in kurjenje kalorij na dopustu sta lahko pravi nočni mori. Lahko pa se ozremo okrog sebe in z nekaj preprostimi vajami ohranimo težo in postavo. Na plaži lahko zelo hitro naredite svoj prostor za vadbo.

Poleg teka in plavanja, ki vam ju za ohranjanje teže še kako priporočamo, je kar nekaj načinov, kako svoje telo pripraviti, da bo videti kar se da fit. Pri vadbi na plaži je pomembno, da se pravilno oblečemo. Ne pozabimo, da smo zunaj, da na plaži ni klimatskih naprav in da se ne smemo obleči preveč.

Predlagamo vam ohlapne in lahke majice, trak za brisanje potu, kratke hlače in čevlje za plavanje, ki so resnično lahki, pa še pesek ne zaide vanje tako hitro kot v kakšno drugo obuvalo. Pri teku moramo še posebej upoštevati, da je pesek drugačna podlaga kot asfalt ali trava, saj se premika, in če ga niste vajeni, bodite raje pozorni, saj si hitro lahko zvijete gleženj.

Joga na plaži

Foto: Shutterstock

Izkoristite naravo in danosti okoli sebe. Vaje na pesku so sicer veliko bolj intenzivne, saj je peščena podlaga drugačna, kar je v vašo korist. Predlagamo vam, da vaje izmenično delate na kopnem in v nizki vodi, plaža in umirjeno morje zgodaj zjutraj pa sta nadvse primerna tudi za jogo. Če pa želite odlično kardio vajo, pa lahko izmenično sedem minut tečete in sedem minut plavate.

Pri vajah lahko uporabimo preprogo za jogo, ki nam bo koristila pri vajah v sedečem položaju. Predlagamo vam tudi dihalne vaje, pri katerih boste vdihnili veliko joda, ki je dober za ščitnico in grlo, obenem pa se boste nadihali svežega morskega zraka. Prekrvavitev vam bo pomagala pri izgubljanju teže, saj več ko je kisika v krvi, hitreje telo porablja svoje zaloge.

Na kolo z boljšo zaščito

Če imate s seboj na oddihu kolo, potem to izkoristite. Vožnja s kolesom je nadvse prijetna ob obali, le pazite, da to počnete zgodaj zjutraj ali pozno popoldan, saj je močna vročina lahko zelo nevarna za vaše srce. Ne pozabite tudi, da na kolesu piha in da zato morda ne boste takoj občutili vročine, a paziti morate, da vas ne bo opeklo sonce. Zaščitite se: tako z oblačili kot tudi s kremami za sončenje. Na kolo moramo vzeti kremo z višjim zaščitnim faktorjem kot sicer.