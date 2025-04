Tem znakom horoskopa se obeta, da bodo maja postali samski

Maju pravimo tudi mesec ljubezni, a letos to ne bo veljalo za vse – za štiri nebesna znamenja bi to lahko bil čas za razhod.

Dvojčka

Dvojčki imajo radi vznemirjenje, novosti in občutek, da jim svet nudi neomejene možnosti. Če jim zveza postane preveč rutinska in se jim zdi, da to duši njihovo prirojeno radovednost, bi se lahko kmalu odločili za dramatično potezo. Maj bi jih s toplimi dnevi in dehtečim cvetjem lahko spomnil, da je življenje prekratko, da ga ne bi dihali s polnimi pljuči.

Strelec

Strelci so znani po tem, da potrebujejo svobodo. Radi so zaljubljeni, a imajo radi tudi dovolj prostora za dihanje. Če jih je dolgoletno razmerje začelo omejevati, bi se lahko zdaj odločili, da je čas, da spakirajo čustvene kovčke. Strelci zveze ne končajo zato, ker ne bi več ljubili, ampak zato, ker ljubezen po njihovem mnenju ne sme biti podobna zaporu.

Vodnar

Vodnarji so srčni inovatorji in pogosto preizprašujejo odnose, ki niso več v skladu z njihovo osebnostno rastjo. V maju bi se lahko pod vplivom planetov, ki jih silijo v spremembe, odločili, da se ne bodo več pretvarjali. Če se jim zdi, da so v zvezi, ki stagnira ali zavira njihov razvoj, se bodo poslovili, razpeli jadra in zapluli proti novim obzorjem.

Škorpijon

Škorpijoni morda delujejo kot ljudje, ki želijo za vsako ceno ohraniti razmerje, toda ko se počutijo izdane ali zanemarjene oziroma ko ne občutijo več tiste globoke strasti, se hitro odločijo za razhod. V maju bi lahko dokončno prekinili zvezo, ki jim duše ne napolni več z zadovoljstvom. In ko škorpijon konča neko zgodbo, to pomeni resničen konec.