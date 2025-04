Ljudje, rojeni v teh znakih, so pravi magnet za težave

Nekateri ljudje se vedno znova znajdejo v čudnih položajih, nepričakovanih težavah in dramatičnih sporih. Zdi se, da težave kar privlačijo. Astrologi pravijo, da to velja predvsem za štiri nebesna znamenja.

Dvojčka

Dvojčki obožujejo komunikacijo, a se ravno zaradi tega pogosto znajdejo v težavah. S svojim ostrim jezikom in pogostim pretiravanjem sprožajo nesporazume, konflikte in žalitve, čeprav tega ne nameravajo. Včasih svoje mnenje spremenijo tako hitro, da niti sami ne vedo, kaj so še pred kratkim trdili.

Strelec

Strelci so prepričani, da se bo vedno vse dobro končalo, toda njihova impulzivnost in privrženost tveganju jih pogosto privedeta v neprijetne položaje. Njihova ljubezen do svobode jih lahko drago stane, pa naj gre za potovanje brez načrta, vstop v sumljiv projekt ali nepremišljene izjave.

Oven

Ovni nimajo zavor in jih tudi nočejo imeti. Ko si nekaj zaželijo, bodo šli z glavo skozi zid, kar pa pogosto privede do težav, ki bi se jim z nekaj zadržanosti lahko zlahka izognili. Konflikti, fizične poškodbe, impulzivne odločitve itn., vse to je del vsakdana tega ognjenega znamenja.

Ribi

Čeprav vedno delujejo nežno in tiho, so ribe zaradi svoje naivnosti pravi magnet za težave. Verjamejo vsemu, kar jim rečejo drugi, pogosto zanemarijo svarilna znamenja in na koncu ostanejo prizadete. Ker se iz resničnega sveta pogosto zatečejo v sanjarjenje, se iz težav še toliko težje izvlečejo.