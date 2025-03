Nebesna znamenja, ki svojim prijateljem zavidajo uspeh

Oven

Ovni tekmujejo v vseh vidikih življenja. Želijo biti najboljši, najhitrejši in najmočnejši, zato uspeh svojih prijateljev vidijo kot izziv zase. To sicer prikrijejo z nasmehom, a povsem veseli za druge ne morejo biti. Redko bodo priznali, da so ljubosumni, zaradi potrebe po zmagi pa težko občutijo iskreno radost ob uspehu drugih.

Lev

Levi želijo biti oboževani, zato se v trenutkih, ko je v središču pozornosti nekdo drug, počutijo ogrožene. Čeprav občudujejo uspešne ljudi, pa globoko v sebi težko prenašajo situacije, ko nekdo izstopa bolj kot oni. Ne marajo deliti blišča reflektorjev, zato takrat, ko padejo v senco tujega uspeha, pogosto postanejo ljubosumni.

Škorpijon

Škorpijoni so izjemno ambiciozni in ko tisto, kar si želijo sami, doseže njihov prijatelj, pogosto občutijo ljubosumje. To sicer znajo skriti, a občutek ljubosumja nedvomno nosijo v sebi. Ne marajo izgubljati in težko prenesejo, da je nekdo uspeh dosegel na način, s katerim so se trudili uspeti tudi oni.