Na sodelavce, rojene v teh znakih, se ne morete zanesti

Dvojčka

Dvojčki so izjemni komunikatorji in idealni za naloge, ki terjajo interakcijo in ustvarjalnost. V trenutku, ko bi bilo treba prevzeti odgovornost za dolgoročne projekte, pa se umaknejo. Dvojčki imajo radi dinamiko in vznemirjenje, odgovornost pa jim zveni preveč monotono in preresno. Delajo z entuziazmom, ko pa je treba sprejeti konkretno odločitev in prevzeti odgovornost, bodo vse skupaj raje pustili "odprto" in upali, da bo to opravil kdo drug.

Strelec

Strelci obožujejo svobodo in pustolovščine, odgovornost pa je nekaj, kar jih praviloma duši. V službi bodo storili vse, da bi se izognili vlogi vodje, ker so raje fleksibilni in nove zamisli preizkušajo brez preveč formalnih obveznosti. Ko je treba prevzeti odgovornost za celoten projekt ali ekipo, se bodo umaknili v ozadje, običajno z izgovorom, da na to niso pripravljeni ali da se jih to ne tiče. Vedno so pripravljeni svetovati, odgovornosti za karkoli pa nočejo sprejeti.

Ribi

Ribe so zelo empatične in pogosto usmerjene v to, da pomagajo drugim. Ko pa napoči trenutek, ko bi morale prevzeti odgovornost, se običajno umaknejo. Ljudje, rojeni v tem znamenju, se izogibajo sprejemanju težkih odločitev, ker nočejo nikogar razočarati ali ustvarjati napetosti med ljudmi. Raje so v ozadju in pomagajo na kakšen nedoločen način, kot pa da bi stali za svojimi idejami, ko se od njih pričakuje konkreten rezultat.

Vodnar

Vodnarji so veliki izumitelji in ljudje z vizijo, ko pa od njih pričakujete konkretno odgovornost, postanejo neodločni. Pogosto so bolj usmerjeni v ideje kot njihovo udejanjanje, prevzemanje odgovornosti za nekaj, pri čemer morajo biti dosledni in organizirani, pa jim ne diši preveč. Običajno dajejo sijajne predloge, pri možganski nevihti so izjemno ustvarjalni, ko pa dobijo konkretno nalogo, se je začnejo izogibati, češ da to preveč omejuje njihov svobodni um.