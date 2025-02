To so najbolj prepirljivi znaki horoskopa

Vsi se kdaj zapletemo v kakšen nesporazum, nekateri ljudje pa so pravi mojstri za to, da prav v vsaki stvari najdejo razlog za prepir. Običajno so rojeni v enem od teh znakov.

Oven

Ovni slovijo po svoji eksplozivni naravi in neustrašnosti. Impulzivnost jih pogosto privede v prepir, sploh takrat, ko se jim zdi, da jih nekdo ovira ali ne spoštuje njihovih odločitev. Ovni v razpravah le redko popuščajo in obožujejo izzive, zato se raje zapletejo v prepir, kot pa umaknejo.

Dvojčka

Čeprav so znani po svoji družabnosti in komunikacijskih veščinah, se dvojčki izjemno radi prepirajo. Ne glede na to, o čem teče pogovor, imajo pripravljene argumente, ki njihovemu sogovorniku ne bodo všeč. Dvojčki na ta način provocirajo, saj uživajo v besednih spopadih, v katerih dokazujejo svoj intelekt.

Škorpijon

Škorpijoni so izjemno strastni in intenzivni, to pa se odraža tudi v njihovem pristopu h konfliktom. Če začutijo, da jih je nekdo izdal, ali pa opazijo krivico, ne bodo izbirali besed. Ker so škorpijoni izjemno čustveni, se v prepirih pogosto spustijo na osebno raven, zato njihovih besed ne boste hitro pozabili.

Kozorog

Čeprav na prvi pogled delujejo popolnoma umirjeno, so kozorogi neverjetno trmasti. Ko so prepričani, da imajo prav, ne bodo odnehali, dokler ne dokažejo svojega stališča. Prepiri s kozorogi so praviloma dolgotrajni, saj si vzamejo čas za argumentiranje vsake podrobnosti in dokazovanje svoje prevlade.