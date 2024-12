Ljudi, rojene v teh znakih, je najtežje nasmejati

Za tri nebesna znamenja velja, da jih boste le redko videli nasmejane. Saj ne, da so hladni in zlobni, ne razvedri pa jih ravno vsaka kosmata šala.

Kozorog

Kozorogi slovijo po svoji odgovornosti, ambicioznosti in praktičnosti, humor pa ni visoko med njihovimi prioritetami. Če jih skušate nasmejati, se zavedajte, da bodo vaš trud ocenjevali z isto zagnanostjo, s kakršno delujejo v službi. Kozorogi imajo radi subtilen, inteligenten humor, ne pa šal na prvo žogo. Nekaterim se zato zdijo dolgočasni, a v resnici želijo le obdržati svojo resno podobo.

Škorpijon

Škorpijoni le redko kažejo svoja čustva, podobno velja za smeh. Njihov prodorni pogled je dovolj, da vam vzame voljo do tega, da bi povedali šalo. Za škorpijone mora humor imeti globlji pomen ali pa biti precej mračen, da bi ga cenili. Če vam uspe na njihova usta izvabiti nasmeh, ste dosegli nekaj posebnega, saj je ta pri njih rezerviran za redke trenutke, ko se popolnoma sprostijo.

Devica

Device so perfekcionisti zodiaka in to velja tudi za njihov odnos do humorja. Ne marajo površinskih šal, ampak imajo raje bistre domislice, ki jih lahko analizirajo. Če poveste nelogično šalo, vas bodo najprej pogledale, kot da ste z drugega planeta, nato pa vam pojasnile, zakaj to sploh ni smešno. Njihova resnobnost izvira iz potrebe po tem, da je vse, kot mora biti, tudi humor.