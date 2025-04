Ko te ujame lakota: preizkusili smo Perfect metuljčke s špinačo, rikoto in piščancem

Pomlad je tu – z vsemi klasičnimi aprilsko-majskimi muhami. Malo sonca, malo vetra, tu in tam dež, a kljub vsemu nas vleče ven. Kdor ima vrt, balkon ali le nekaj lončnic, dobro ve, kako hitro te zagrabi pomladna evforija. Ure ob prekopavanju, sajenju, čiščenju in obrezovanju minejo, kot bi trenil. Dokler te ne predrami lakota – tista konkretna, ko ugotoviš, da je ura že skoraj tri in nisi pojedel še ničesar.

Kuhanje sredi dneva? Ko se želodec že glasno pritožuje? Ni časa in ne hvala. V takih trenutkih prav pride nekaj, kar je pripravljeno hitro, brez kompliciranja, a je še vedno okusno, polnovredno in nasitno. Zato smo preizkusili enega izmed obrokov iz linije Perfect Perutnine Ptuj – metuljčke s špinačo, rikoto in piščancem. Poglejmo, ali so tudi zares tako dobri, kot dobro zveni njihovo ime.

Foto: Siol.net

Kaj ponuja linija Perfect?

Kot smo že omenili v prejšnjem testu (piščančja lazanja), Perutnina Ptuj poleg mesa in mesnih izdelkov ponuja tudi pripravljene obroke. Pod oznako Perfect najdete osem jedi, ki jih pogrejete in pojeste – brez kompliciranja, brez umazane kuhinje. Vsi obroki so pripravljeni tako, da jih lahko pogrejete v mikrovalovni pečici ali vodni kopeli, lazanjo pa lahko spečete v pečici za še več pristnega okusa.

Danes smo pod drobnogled, tudi zaradi toplega sončnega dneva, vzeli njihovo lahkotnejšo različico kosila – testenine: metuljčke z rikoto, špinačo in piščancem.

Foto: Siol.net

Priprava

Ker je cilj testiranja, da temeljito preverimo, kaj vse nam Perfect obroki ponujajo, tudi izbiramo različne načine pogrevanja za vsak testirani obrok. Metuljčke smo pogreli v vodni kopeli. Trajalo je približno 15 minut – dovolj, da smo vrtnarsko opravo zamenjali za prav tako udobno, pa vendar manj blatno, trenirko. Pripravili smo mizo, nalili kozarec vode in skozi okno ponosno pregledali uspešno opravljeno delo. Pogrevanje hitro mine, jed pa že na prvi pogled postane vabljivejša. Pogret obrok odpremo in po kuhinji se počasi razširi vonj – prijeten, nevsiljiv, z rahlim pridihom špinače in sira. Kar obeta.

Foto: Siol.net

Videz in tekstura

Ko odpremo embalažo, obrok ne razpade, temveč obdrži razporeditev. Jed temeljito premešamo. Testenine so cele, omaka je lepo razporejena in objema vsak košček mesa ali testenin. Metuljčki (farfalle) ostanejo čvrsti – al dente, kot jih imajo Italijani najraje. Ni razmočenosti, ni zlepljenosti. Ker se omaka lepo oprime testenin, vse deluje kremasto in zelo vabljivo.

Foto: Siol.net

Okus

To je tisti del, kjer nas Perfect metuljčki zares prepričajo. Okus je nežen, svež in ravno prav uravnotežen. Špinača je izrazita, a ne prevladujoča. Rikota doda prijetno svežino in rahlo kislost, ki lepo zaokroži omako. Meso je mehko, okusno in drobno narezano – brez žilic ali hrustljavih presenečenj. V ozadju se čuti rahel okus čebule, ki poveže vse sestavine, a nikoli ne izstopi.

Foto: Siol.net

To je kosilo za tiste dni, ko je zunaj prelepo, da bi jih preživeli ob štedilniku. Gre za lahek, a hranljiv obrok, ki se prileže v toplejših dneh – ko si želiš nekaj konkretnega, a ne težkega. Porcija (380 gramov) je dovolj velika, da nasiti odraslega človeka, ne da bi po njej rabil počitek.