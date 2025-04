V tragični nesreči umrl slavni fantek, policija krivi starše

V prometni nesreči, ki se je v ameriški zvezni državi Louisiana zgodila v četrtek, 24. aprila, je terensko vozilo znamke Ford, ki ga je vozil Prestonov oče Jaelen Ordone, nenadoma zapeljalo s ceste in trčilo v drevo.

Na sopotnikovem sedežu je v času nesreče sedela Katelynn Ordone, Prestonova mama in lastnica priljubljenih profilov na družbenih omrežjih TikTok in Instagram, kjer je objavljala predvsem duhovite posnetke svojega sina.

Oba starša sta bila v prometni nesreči hudo poškodovana in se po navedbah policije zdravita v bolnišnici, Preston Ordone, ki je bil po ugotovitvah policije v avtomobilu neprimerno pripet v otroški sedež, pa je ob trku utrpel tako hude poškodbe, da je v bolnišnici kasneje umrl.

Novico o smrti dveletnika so na družbenem omrežju TikTok potrdili najbližji sorodniki Ordonovih.

Kritično do policije

Oboževalci profila, kjer je imel glavno vlogo Preston Ordone, so na družbenem omrežju Facebook, kjer je louisianska policija delila podrobnosti nesreče, medtem množično kritizirali navedbo, da naj bi bil Preston v času nesreče preslabo pripet v otroškem sedežu, in jo med drugim označili za lov na čarovnice in promocijo ukrepov za izboljšanje varnosti na cesti na najneprimernejši način.

Kritiko na račun policije je za ameriške medije izrazil tudi Prestonov dedek, ki ne verjame, da bi ga njegova starša pozabila pripeti oz. bi ga pripela preslabo.

Kot louisianska policija navaja v objavi na Facebooku, trenutno še poteka preiskava, zakaj je sploh prišlo do nesreče. Vozniku, Prestonovemu očetu, so tudi odvzeli vzorce telesnih tekočin, ki so jih poslali v toksikološko analizo, saj želijo ugotoviti, ali je bil Jaelen Ordone v času nesreče morda pod vplivom nedovoljenih substanc.