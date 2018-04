To so vaje za čvrsto zadnjico #video

Čvrsta zadnjica nima le estetskega pomena, pomembna je tudi za dobro držo, pravi osebna trenerja Nataša Gorenc, ki jo lahko spremljate v šovu The Biggest Loser Slovenija. Z nekaj preprostimi vajami, ki jih lahko izvajate sami doma in ki vam ne bodo vzele veliko časa, lahko zadnjico lepo preoblikujete že v nekaj tednih.

Resničnostni šov The Biggest Loser Slovenija lahko spremljate na Planet TV od torka do petka ob 21.05, sledi pa komentatorska oddaja z Jasno Kuljaj in gosti.



Nocojšnja epizoda The Biggest Loser Slovenija bo še posebej zanimiva, saj tekmovalce čaka druženje v adrenalinskem parku ter čofotanje v bazenu.

1. Dviganje zadnjice od tal

Foto: Ana Kovač

Uležite se na hrbet, stisnite trebušne mišice in pritisnite ledveni del hrbta ob tla. Noge pokrčite, stopala pa naslonite na podlago – lahko je to pručka, kavč ali stol. Roke položite ob tla, vzporedno s telesom, in začnite dvigati zadnjico proti stropu. Pazite, da bo vaše gibanje res vertikalno in da ne boste podlage, na katero imate naslonjene noge, potiskali stran od sebe. Ko vam vaja z obema nogama na tleh oziroma na opori postane prelahka, eno nogo dvignite v zrak.

2. Izteg nog nazaj

Foto: Ana Kovač

Postavite se v tako imenovan položaj mačke – postavite se na vse štiri tako, da pokrčene noge postavite v širino bokov, dlani pa položite na tla v širini ramen, vendar rok ne iztegnite do konca, da se izognete tako imenovani hiperekstenziji komolcev. Pri tej vaji boste najprej z eno, nato še z drugo nogo brcali ravno nazaj. Zelo pazljivi morate biti na popolnoma raven hrbet – drža v tem položaju mora biti takšna, da bi lahko na vaš hrbet postavili kozarec, pa se ne bi polila njegova vsebina. Tudi med iztegom nog se ne smete kriviti in zvijati, temveč ves čas ohranjati raven hrbet.

3. Križni izpadni korak z brco

Foto: Ana Kovač

Gre za malce drugačno izvedbo izpadnih korakov. Z eno nogo stopite v diagonalo za drugo, a razkorak naj bo takšen, da boki še vedno ostanejo ravni, da ne začnete zvijati hrbtenice. Nato greste v počep, pri čemer seveda pazite, da kolena ostajajo v isti liniji s konicami prstov. Ko se iz počepa dvignete, z nogo, ki je bila med izpadnim korakom prekrižana zadaj, še brcnete vstran, pri čemer še vedno pazite, da vaša drža ostaja vzravnana.

Natančno izvedbo vaj si lahko ogledate tudi v spodnjem videu.