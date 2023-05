Ronaldova Georgina s svojim novim hobijem obnorela splet #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Twerkanje", ki izhaja iz gibov afriških plesov, je vrsta plesa, priljubljena predvsem v 80. letih 20. stoletja v New Orleansu. Značilni so spolno izzivalni plesni gibi, ki vključujejo predel zadnjice.

Kako poteka učenje plesa, preverite spodaj:

Najela je mednarodnega koreografa

Da se je Georgina odločila za nov hobi, je delila s svojimi sledilci na Instagramu. Objavila je posnetek vaje s španskim koreografom in učiteljem "twerkanja" Jackom Gomezem ter zapisala, da gre za njeno prvo uro.

Posnetek, ki ga je delila, je na spletu hitro postal viralen. Nekaj dni kasneje je sicer objavila še en posnetek, s katerim je pokazala, kako napreduje učenje tega plesa.

Z objavljenim posnetkom bi lahko Ronaldu sicer znova povzročila težave. Večkrat so ji namreč že očitali njeno oblačenje in objavljanje provokativnih fotografij na družbenih omrežjih, kar v Savdski Arabiji v skladu z njihovimi zakoni in običaji ni dovoljeno.

Govorice, da je njuna zveza v težavah, je zanikala

Georgina skupaj z otroki zadnjih nekaj mesecev živi v Savdski Arabiji, kjer je Ronaldo podpisal pogodbo z nogometnim klubom Al Nassr.

Par je v zvezi od leta 2017, skupaj pa imata hčerki Bello Esmeraldo in Alano Martino. Aprila lani sta izgubila sina, ki je umrl med porodom. Nadomestna mati jima je rodila še dvojčka Evo Mario in Matea Ronalda, slavni nogometaš pa ima iz časov pred zvezo z Georgino še enega sina, Christiana Juniorja, ki ga je prav tako rodila nadomestna mati.

Preberite tudi: