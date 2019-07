Pravljična poroka slovenskega rokometnega zvezdnika #foto

Priljubljena načrtovalka porok Petra Starbek, ki so ji svoje nepozabne dneve skoka v zakonski stan zaupali že košarkar Jaka Klobučar, rokometaš Matej Gaber in plesalec Miha Vodičar, je pred kratkim poskrbela še za eno poroko, in sicer rokometaša Gašperja Marguča.

Gašper je večno zvestobo obljubil izbranki Hani, za prizorišče poroke pa sta si izbrala pravljično posestvo Brdo pri Kranju.

Za prizorišče sta izbrala posestvo Brdo pri Kranju. Foto: Tamara Vidmar photography

Foto: Tamara Vidmar photography

Celo leto vadila račke, ki so se prelevile v valček

"Njuna poroka je bila polna zanimivih detajlov, ki so vsakomur nekaj pomenili," nam je zaupala Starbekova, ki je naravnost uživala pri pripravi njunega posebnega dne. "Pravljično ni bilo samo zaradi prekrasne dekoracije in nebeške kulinarike, temveč tudi zato, ker sta povabila sorodnike in prijatelje, ki jima stojijo ob strani in jima želijo najboljše," je še dodala.

Poroka je bila kljub skrbno načrtovanim podrobnostim zelo sproščena, kar je bilo videti tudi pri ženinu in nevesti. To sta pokazala še pri poročnem plesu. "Celo leto sta vadila račke, ki so se prelevile v prelep valček, ki sta ga odplesala med ritmi Eda Sheerana in Andree Bocellija – Perfect Symphony."

Foto: Tamara Vidmar photography

Foto: Tamara Vidmar photography

Po cerkvenem obredu ... Foto: Tamara Vidmar photography

Ko rokometaši niti na poroki ne morejo iz svoje kože

Med cerkveno poroko jima je igral prijatelj, ki je s pevko obogatil obred, na civilnem delu pa sta si zaželela malo modernejše glasbe, ki jo je priskrbela violinistka Maša z didžejem, kasneje pa je za zabavo skrbela še skupina Sopranos.

Na koncu večera jima je snemalna ekipa predvajala video s poročnega dne, katerega vodilo je bila – poleg ženina in neveste – žoga, ki so si jo rokometni igralci podajali med seboj.

Med rokometaši tudi na poroki brez žoge ni šlo. Foto: Tamara Vidmar photography

A brez tradicije ni šlo, je še razkrila organizatorka poroke: "Poznamo tradicionalno krajo neveste, ampak da nevesto ukradejo s čolničkom, ki ga tatovi veslajo, tega pa še nisem videla. Priznati moram, da je bilo to zelo profesionalno izvedeno in zelo zabavno. Seveda so jo ženin in priči dobili nazaj s prav posebno nalogo."

Starbekova je ob tem še dodala, da ji v spominu ostane vsaka poroka, ki jo pomaga načrtovati, predvsem zaradi specifičnih dogodkov. In tudi ta bo. "Zakaj mi bo ostala v spominu, pa naj ostane skrivnost. Mogoče le namig: hlače in šivanka," (smeh op. p.).

Nevesta Hana in načrtovalka porok, Petra Starbek. Foto: Tamara Vidmar photography

