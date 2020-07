Postavnega pevca žena posnela golega med prhanjem #video

Žena priljubljenega pevca Johna Legenda, manekenka in televizijska voditeljica Chrissy Teigen, je znana po svojih zabavnih objavah na družbenih omrežjih. Tokrat si je privoščila kar svojega moža, ki ga je revija People lansko leto izbrala za najbolj seksi moškega na svetu.

Medtem ko se je John nič hudega sluteč prhal v njuni kopalnici, ga je Chrissy na hitro posnela, pri tem pa njegove intimne dele spretno skrila s svojo dlanjo. Posnetek je nato delila z več kot 30 milijoni sledilcev na svojem Instagramu, v manj kot 24 urah si ga je ogledalo že več kot 7 milijonov ljudi.

V komentarjih pod objavo so mnogi z emotikoni dali vedeti, da so se ob ogledu video posnetka do solz nasmejali. Nemalo žensk pa se je tudi strinjalo, da je velika škoda, ker Chrissy med snemanje ni izgubila ravnotežja in razkrila zadnjice svojega moža.