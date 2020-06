Tako sta izolacijo preživljala zvezdniška zakonca #video

V oddaji je voditeljica med drugim povedala, da je Johna Legenda revija People razglasila za najbolj seksi še živečega moškega. V nadaljevanju jo je zanimalo, kateri od zakoncev se med karanteno drži bolje. "John je bolj zaskrbljen glede trenutne situacije," je razkrila Chrissy in dodala, da sama v karanteni živi svoje sanjsko življenje, saj je prosta in vseskozi doma v spalnem plašču, medtem ko John pogreša naporne in zaposlene dneve.

"Pri nas že čutimo vzpone in padce zaradi trenutnega stanja," je priznala Chrissy, mož John pa jo je dopolnil: "Vsi poskušamo ugotoviti, kako se prebiti čez to. Veliko ljudi dela, veliko ljudi je v stiski in poskušajo poskrbeti za svojo družino, vsi pa imamo tudi sorodnike, za katere nas skrbi. Mislim, da je ključno to, da si izkazujemo ljubezen in skrb ter ostanemo v stiku." Zakonca sta v oddaji predstavila tudi svojega psa in govorila o preglavicah, ki jima jih povzroča.

Utrinek pogovora Ellen z Johnom Legendom in njegovo ženo Chrissy Teigen si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa v oddaji Ellen danes ob 14. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.