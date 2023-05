Govorice o nadomestni materi zanikala z nazorno fotografijo poroda #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hčerke Esti sta se Chrissy Teigen in glasbenik John Legend razveselila januarja letos.

Manekenka je pred kratkim na svojem profilu objavila fotografijo štirimesečne dojenčice Esti in zapisala, da ima na čelu "podobo angela". Številni pa so se namesto na fotografijo osredotočili na to, ali je dojenčico res rodila Chrissy ali nadomestni mati.

Fotografija, ki jo je objavila Chrissy Teigen, s katero je zanikala govorice o nadomestni materi. Foto: Instagram/Chrissy Teigen

V 20. tednu nosečnosti izgubila sina

Teigenova je govorice o nadomestni materi hitro zanikala in objavila resnično in zelo nazorno fotografijo poroda.

Hčerke Esti sta se Chrissy Teigen in glasbenik John Legend razveselila januarja, približno dve leti po tem, ko sta v 20. tednu nosečnosti izgubila sina Jacka. Skupaj imata še sedemletno hčer Luno in štiriletnega sina Milesa.

Pred kratkim smo ju lahko opazili v naši bližini, saj sta velikonočne praznike skupaj z otroki preživela v Benetkah.

