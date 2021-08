Chrissy Teigen nadaljuje s procesom žalovanja za mrtvorojenim sinom Jackom, ki sta ga z možem Johnom Legendom izgubila oktobra lani.

O težkem letu, ki je za njo, je spregovorila v zadnji objavi na Instagramu, ki jo je pospremila s fotografijo z Johnom v njuni priljubljeni newyorški restavraciji. "Samo spominjam se New Yorka in časov, ko so bile stvari preprostejše, razmišljam o stvareh, ki sem jih prestala ne samo v zadnjem letu, ampak v celem življenju," je zapisala in dodala, da je zadnje čase rahlo potrta.

Začelo se je, ko je morala napisati predgovor svoje tretje kuharske knjige in je hotela napisati: "Moj tretji otrok je tukaj!" ob čemer je dojela, da njenega dejanskega tretjega otroka nikoli ne bo ob njej. Jack je bil namreč njen in Johnov tretji naraščaj, za hčerko Luno in sinom Milesom.

"Potem pa sem spoznala, da sem se pisanja knjige lotila, da ne bi razmišljala o resničnem tretjem otroku. V resnici se počutim, da Jacka sploh še nisem povsem predelala in zdaj, ko v hiši nimam alkohola, s katerim bi omrtvičila bolečino, stvari samo čakajo, da jih sprejmem," je še delila na koncu zapisa pripomnila, da je "življenje je*** zapleteno".

Zvezdnica je pred nekaj meseci razkrila, da se je povsem odpovedala alkoholu, ki ji je včasih pomagal prebroditi težke trenutke.

En mesec po izgubi napisala javni esej

Zakonca sta tretjega otroka izgubila po hudih zapletih v nosečnosti in po tem, ko je morala Chrissy zadnje tedne nosečnosti preživeti v bolnišnici, kjer je večino dni preležala in upala, da bo lahko varno donosila drugega sina. A zgodilo se je najhujše, njun tretji otrok je bil mrtvorojen.

En mesec po tragediji je manekenka in voditeljica v javnem eseju zapisala vse svoje občutke o izgubi otroka, v katerem je spregovorila tudi o tem, zakaj je na Instagramu delila srce parajoče fotografije iz porodnišnice.

