Potem ko sta Chrissy Teigen in njen soprog John Legend v začetku oktobra izgubila otroka , je manekenka zdaj razkrila žalosten del okrevanja in dodala, da nikoli več ne bo noseča.

Chrissy Teigen je tragično izgubo tretjega otroka Jacka, ki je bil mrtvorojen, že vse od začetka delila z javnostjo, saj hoče ozaveščati o tem, da je treba o bolečini ob izgubi otroka govoriti naglas.

En mesec po tem, ko sta z možem, cenjenim glasbenikom Johnom Legendom, izgubila otroka, je napisala javni esej, v katerem je razkrila vse svoje občutke ob izgubi sina.

Zdaj pa je delila še eno žalostno plat: poporodni trebušček, ki ji je ostal.

"To sem jaz in moje telo, ravno včeraj. Čeprav nisem več noseča, me vsak pogled v ogledalo spomni, kako bi zdaj moralo biti. Iskreno, nimam pojma, zakaj imam še vedno takšen trebušček, frustrirajoče je," je zapisala in dodala, da je vseeno ponosna, na kakšno pot sta jo ponesla njena telo in um v drugih pogledih.

"Obožujem nosečnost, zato sem žalostna, da ne bom nikoli več. A sem srečna, da imam dva krasna otroka, ki se iz dneva v dan spreminjata v dva velika mala človeka."

Prav je, da je izgubo otroka delila s svetom

Konec septembra so se začele hujše težave pri tretji nosečnosti 35-letne Chrissy. Predčasno je morala v porodnišnico, kjer je večino dni preležala in upala, da bo lahko varno donosila sina. A se je zgodilo najhujše. Jack, kot sta ga poimenovala, je bil mrtvorojen.

Na dan poroda je Chrissy, ki je znana tudi po tem, da z javnostjo rada deli velik del svoje zasebnosti, na Instagramu delila fotografije iz porodnišnice in svetu sporočila tragično novico.

Usuli so se komentarji sočutja in lepih besed, pa tudi očitki, zakaj nekaj tako težkega delita s svetom. O tem smo pred kratkim vprašali Jerco Matoš, ki je tako kot Chrissy pred štirimi leti in pol izgubila svojega tretjega otroka.

Na vprašanje, kaj si misli o Chrissyjini objavi na Instagramu, je odgovorila: "Mislim, da je storila prav. Glede na to, da je zvezdnica, ima njena objava širok domet. Namen takšnih objav ni, da smo zdaj vsi žalostni, da sočustvujemo ... Dovolj je že, da se zavedamo, da so takšne mame in očetje okoli nas. Da se to lahko zgodi tudi nam. In da so tam nekje otročki, ki jim ni bilo dano živeti, so pa to vseeno naši otroci."

Preberite več: