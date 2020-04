Zaradi videoposnetka v kopalkah tarča posmeha #video

Nemalokrat se manekenka in televizijska voditeljica Chrissy Teigen na družbenih omrežjih pokaže pomanjkljivo oblečena. A ob objavi zadnjega posnetka, kjer stoji pred ogledalom v kopalnici v črnih kopalkah, so nekateri njeni sledilci žalili njeno postavo.

Soproga pevca Johna Legenda Chrissy Teighen se je po objavi videa v kopalkah znašla v neprijetnem položaju, saj so se nekateri norčevali iz njene postave. Zapisali so, da nima oblin in da je videti povsem ravna oziroma, da njena postava spominja na kvadrat. Spet drugi so se obregnili ob njene prsi, da so povsem povešene.

A 34-letna zvezdnica se ni pustila žaliti, temveč je vsem kritikom zabrusila nazaj: "Mnogi so si kirurško naredili obline. Jaz sem kot kvadrat že vse življenje in naj vam povem, da se mi je to obrestovalo v mnogih pogledih."

Nato je v naslednjem tvitu zapisala, da je tako ali tako mnogokrat tarča kritik, ne glede na to, kaj naredi ali reče. "Predstavljate si, da si nekega dne omislim boke in zadnjico. Potem bi bili spet besni name," je zapisala in dodala: "Jaz sem srečna, John je srečen, vsi smo srečni in se imamo lepo!"

Chrissy je sicer znana po tem, da se na družbenih omrežjih pogosto zaplete v razprave in prepire, saj nikoli ne pusti, da bi jo drugi žalili ali ji solili pamet. Celo s predsednikom Trumpom se je v preteklosti že zapletla v pravo Twitter "vojno".