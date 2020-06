Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je Chrissy Teigen s svetom delila, da si bo odstranila prsne vsadke, je zdaj pokazala, kako so po operaciji videti njene prsi.

Žena pevca Johna Legenda, manekenka in televizijska voditeljica Chrissy Teigen se je pred nekaj tedni odločila, da se poslovi od umetnih prsi in si odstrani vsadke, ki jih je imela od 20. leta.

Zvezdnica, ki je znana po svoji odkritosti in tem, da s svojimi oboževalci in sledilci deli marsikaj, je javnost redno obveščala o poteku operacije, zdaj pa je po tednih okrevanja pokazala še končni rezultat: prsi brez vsadkov. Dodala je, da okrevanje poteka odlično ter da se počuti zelo dobro.

Kako so zdaj videti njene prsi, si oglejte v zgornjem videu.

Zdaj bo imela prsi, "sestavljene iz čiste maščobe"

Štiriintridesetletna zvezdnica se je za odstranitev vsadkov odločila po 14 letih, kot razlog pa je navedla, da se je umetnega oprsja preprosto naveličala.

"Dolga leta so mi dobro služili, a zdaj imam dovolj. Rada bi si zapela obleko svoje velikosti, ležala na trebuhu s čistim užitkom! Nič takšnega! Ne skrbite zame. Vse je v redu. Še vedno bom imela prsi, ampak bodo sestavljene iz čiste maščobe. To je pravzaprav njihova osnovna sestava tako ali tako. So neumna, čudežna vreča maščobe," je ob novici, da si bo odstranila vsadke, oboževalcem sporočila prek Instagrama.