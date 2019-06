Petra Pintarič z zmanjšanim oprsjem spet v fitnesu: Občutek je neverjeten! #video

Po operaciji zmanjšanja prsi, ki so jo v preteklosti močno ovirale in ji povzročale nemalo zdravstvenih težav, je morala Petra Pintarič, udeleženka šova The Biggest Loser Slovenija, počivati kar šest tednov. A ko se je po premoru vrnila v fitnes, je bila nad novim telesom navdušena. "Občutek je neverjeten! Vse je dosti lažje," je povedala.

Šest tednov po operaciji, s katero ji je spretna estetska kirurginja Nina Suvorov Gregorič uresničila življenjsko željo in ji pomagala do manjših prsi, je morala Petra Pintarič počivati. Telovadba je bila zaradi okrevanja po posegu in celjenja ran strogo prepovedana, nositi je morala kompresijski nedrček.

Njeno pot do manjših prsi smo spremljali tudi na našem portalu Siol.net. Videoprispevke, vključno z operacijo, si lahko ogledate na povezavah spodaj:

"Šest tednov mirovanja je bilo zame zelo težkih, ker sem si želela ostati fizično aktivna, a sem vedela, da je počitek nujen in da delam to zato, da lahko po posegu brez kakšnih težav moje telo okreva. Ravno sem namreč s pomočjo šova The Biggest Loser Slovenija spremenila svoj življenjski slog in postala aktivna, miganje mi je s pomočjo trenerke Nataše Gorenc prišlo v kri, potem pa sem spet pristala na kavču," pove Petra in odkrito priznava, da se je bilo po šesttedenskem premoru zelo težko spraviti nazaj v fitnes.

Petra Pintarič nekaj tednov po posegu zmanjšanja prsi. Foto: osebni arhiv

Ko je na zadnjem pregledu na začetku maja dobila zeleno luč od zdravnice, da lahko konec meseca znova začne trenirati, je to tudi storila. Pred 10 dnevi je pograbila svojo športno opremo in se skupaj s fantom in prijateljico odpravila v fitnes. "Priznam, zelo zelo težko mi je bilo spet začeti po tako dolgem premoru. A sem se nekako spravila in začela. In občutek je neverjeten! Vse je dosti lažje. Nisem toliko zadihana, lažje se sklanjam, lažje izvajam večino vaj kot prej, ko so me ovirale ogromne prsi. Preprosto imam več energije, več kondicije, bolj sem okretna," zadovoljno pripoveduje.



Petra je sicer pred nekaj meseci, ko je vstopala v šov The Biggest Loser Slovenija, tehtala 82,7 kilograma, trenutno jih ima le še 66,6. A pravi, da končni cilj še ni dosežen. "Nekako si želim priti do 60 kilogramov, a tudi če pridem na 62, bom že zelo zelo zadovoljna," pove.

V kratkem jo sicer čaka še čisto zadnji pregled pri estetski kirurginji Nini Suvorov Gregorič, na katerem jo bo spremljala tudi naša kamera.