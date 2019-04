Petra en teden po operaciji: Te dojke precej bolje pristojijo vaši postavi #video

Dober teden po operaciji, pri kateri je kirurginja Nina Suvorov Gregorič tekmovalki šova The Biggest Loser Slovenija (TBLS) Petri Pintarič bistveno zmanjšala prsi in jo olajšala za več kot 1,5 kilograma, je bil spet čas za pregled.

Petrine prsi se celijo po pričakovanjih in že na prvi pogled je videti, da ima zdaj končno oprsje, ki ji pristoji. "Prsi so videti lepe, mehke, kar pomeni, da v njih ni nabrane krvi, je pa na površini prisotna podplutba, ki je zdaj že v izvenevanju, zato je precej rumene barve. Podplutbe so šle po operaciji čez različne stopnje obarvanosti," je komentirala kirurginja in še pojasnila: "Tekom celjenja se obarvanost podplutb spreminja - najprej zelo vijolično, potem začne počasi bledeti, postaja rumenozelene barve in nato v nekaj dneh izgine."

Na vrsti je dobro celjenje brazgotin

Zdaj se mora Petra predvsem posvečati dobremu celjenju brazgotin, ki bodo bistveno pripomogle k čim boljšemu končnemu izgledu. Za to skrbijo posebni obliži, tanki lepljivi trakovi, ki jih bo morala redno menjavati. "Lepljivi obliži zelo zmanjšajo napetost na robovih rane in omogočajo boljše celjenje ter lepši kasnejši videz brazgotine," je pojasnila kirurginja.

Po naslednjih 14 dneh jih bo Petra lahko odstranila sama in začela brazgotine mazati s posebno vlažilno kremo.

Super, a še zdaleč od končne oblike

Petrine prsi so teden dni po posegu videti odlično, je še dodala kirurginja, a izgled in oblika dojk se bosta v naslednjih tednih in mesecih še precej spremenili, saj "to ni operacija, ki bi takoj obrodila končni rezultat, temveč se bodo ti pokazali po nekaj mesecih, ko se bosta dojki spustili in dobili naraven, kapljičast izgled."

Med operacijo je dojki zmanjšala za dve številki in sta zdaj v boljšem položaju ter višje na prsnem košu. Po novem bo Petra lahko nosila modrčke s košarico B ali C in ne več G, tako kot nekoč.

"Z izidom operacije sem zadovoljna, bo pa izgled še boljši, ko bodo dojke dobile končno obliko. Zdaj morava poskrbeti, da se bodo brazgotine čim lepše zacelile in bile ob koncu čim manj opazne," je še povedala Suvorov Gregoričeva in za konec dodala:

Te dojke precej bolje pristojijo vaši postavi in to je lepa sprememba za vas.

Foto: Jan Lukanović

Petra je do novih prsi prišla s pomočjo komentatorske oddaje Od težaka do junaka. Med gostovanjem v njej je priznala, da si močno želi operacije zmanjšanja dojk.

Preverite tudi: