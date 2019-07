Nenavadne prigode znane vlogerke: Od pokvarjenega dvigala do izgubljenega sidra #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Energična Primorka Anja Susič, ki jo večina pozna po njenem spletnem imenu Anja Suska, je svoj prvi videoposnetek posnela in objavila pred šestimi leti. Na svojem kanalu na YouTubu ima danes več kot 13 tisoč naročnikov, na Instagramu pa več kot 17 tisoč sledilcev. Njeno spletno poslanstvo je ljudi spodbujati k zdravemu načinu življenja, pove.

Anja Suska je sicer po izobrazbi sociologinja, a je zaplavala v povsem druge vode. Trenutno je radijska voditeljica in predvsem velika promotorka zdravega načina življenja. Svoja jutra preživlja za radijskim mikrofonom, kjer na enem od lokalnih radiev vodi jutranji program, popoldneve pa v svojem vadbenem studiu za ženske, ki ga je poimenovala Suskin klub. Že 10 let je namreč tudi trenerka športne rekreacije ter inštruktorica fitnesa in pilatesa.

Čeprav skuša svoje sledilce ves čas navduševati nad zdravo prehrano in rednim gibanjem, pa se prav posebne akcije ozaveščanja pomena zdravega načina življenja loti tudi vsakega januarja. Takrat na svojem kanalu na YouTubu izvaja tako imenovan Suskin izziv.

"Najbolj znan na mojem kanalu je prav Suskin izziv, v okviru katerega 30 dni snemam in objavljam vloge z namenom, da se sledilci pridružijo in pričnejo novo leto zdravo. V vlogih pokažem, kaj kuham, kako telovadim, kako negujem telo in podobno," pojasni.

Z zgovorno Anjo smo preživeli sobotno dopoldne v Novi Gorici, od koder prihaja. Razkrila nam je, katera je njena najljubša poletna sladka pregreha, ali si upa na nudistično plažo, ter nam zaupala nekaj nenavadnih počitniških anekdot. Več v spodnjem videoposnetku.

