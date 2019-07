Kako je Deželak s 50 kunami kar tri mesece preživel na morju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miha Deželak ni le radijski voditelj, ampak tudi velik dobrodelnež in vplivnež, ki si resnično zasluži ta naziv. Potem ko je za otroke zbral več kot 280 tisoč evrov, se je odpravil na težko pričakovane počitnice, z nami pa je tik pred odhodom delil svoje najlepše poletne spomine in dogodivščine.

Miha Deželak je radijski voditelj že več kot 20 let. Svojo kariero je začel na Radiu Vrhnika, kjer je vodil popoldanske oddaje in izpolnjeval glasbene želje. Nato pa ga je pot zanesla na Radio 1, kjer je postal ena najbolj priljubljenih radijskih osebnosti v Sloveniji.

Jaz sem prepričan, da imam sanjsko službo, ki ima dve manjši napakici, in sicer nizko plačo in prezgodaj je treba vstajati, začnemo namreč v živo ob petih zjutraj.

In čeprav je navzven videti, da se z radijsko ekipo večino časa samo zabavajo in "afnajo", pa gre kljub temu za resno službo, razlaga.

"Seveda je služba, ki jo opravljam z vso resnostjo, res pa je, da je to super služba, kjer smo plačani, da se imamo dobro in se zabavamo in seveda posledično zabavamo tudi naše odlične poslušalce. Imam tudi čudovito ekipo sodelavcev, s katerimi mi je res v veselje deliti studio že navsezgodaj zjutraj."

Foto: Ana Kovač

Najlepši spomini na kamp, poletje s 50 kunami in počitniško "klapo"

Potem ko je zaključil že peto dobrodelno pot po Sloveniji, ki je bila letos dolga več kot 600 kilometrov, na njej pa je zbral več kot 280 tisoč evrov za letovanje otrok iz socialno šibkih družin, ga je čakal zaslužen počitek in priprave na poletje.

Na ta letni čas ima še posebej lepe spomine, pravi. V otroških letih je poletja preživljal v kampih s svojo "klapo", s katero je doživel nepozabne dneve in noči. "Na morju so se mi uresničevale sanje."

Deželak o svojih poletnih dogodivščinah:

V posebnem spominu pa mu bodo ostali meseci po srednji šoli in pred fakulteto, ko imajo bodoči študenti kar tri mesece počitnic. Te mu je uspelo preživeti z zgolj 50 kunami. "Oče mi je dal 50 kun - kar je res malo denarja - in rekel, da me pridejo iskat čez en teden. Za prvih 14 dni mi je pri prijateljih sicer organiziral kosilo, jaz pa sem na koncu na morju preživel tri mesece. Še zdaj mi ni jasno, kako sem na morju preživel brez denarja."

