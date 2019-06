Deželak je na 600 kilometrov dolgi poti za otroke zbral 280 tisoč evrov

Priljubljeni radijski voditelj Miha Deželak se je v soboto, 8. junija, že petič podal na dobrodelno pot po Sloveniji, da bi zbral čim več denarja za letovanje otrok iz socialno šibkih družin.

Denar bodo namenili tistim otrokom, ki še nikoli niso preživeli počitnic na morju, z zbranimi sredstvi pa jih bodo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje poslali tudi v hribe in druge letoviške kraje.

Letos so zbrali rekordnih 280.361,59 evra.

Ob koncu akcije so prisotne solze in smeh. Foto: Darja Štravs Tisu

Foto: Darja Štravs Tisu

Na koncu se mu je pridružil še znani nogometni sodnik Damir Skomina

Deželaka je zadnji dan avanture čakala vožnja s kvadrociklom od Komna proti Sežani, čez Divačo v Koper in potem čez Ankaran do Debelega Rtiča. Ekipa si je zadnji dan privoščila malce več spanja, zato so štartali ob osmih zjutraj izpred Osnovne šole Komen, kjer so junaka pozdravili šolarji. "To je bil eden najlepših štartov etap, saj me je pričakalo ogromno ljudi," je dejal navdušeni voditelj.

Ob poti ga je tudi tokrat podpirala neverjetna množica ljudi, med njimi otroci iz vrtca Sežana ter znani slovenski obrazi, Irina Osypenko, Tomaž Mihelič, Salome in Nina Pušlar. Konec njegove poti, polne vzponov, padcev, solz in smeha, je odpiskal tudi mednarodni nogometni sodnik Damir Skomina.

Kvadrocikel, s katerim je Deželak letos speljal akcijo Deželak junak. Foto: Darja Štravs Tisu

Mokro slavje izjemnega dosežka

Na cilju so ga poleg nepregledne množice obiskovalcev slovesno pričakali voditelji Denis Avdić, Anja Ramšak, Jana Morelj, Ivjana Banič, Robert Roškar in Matjaž Lovše. Potem ko so razkrili zbrani znesek, je Denis Deželaka poslal v morje, kar je postala že nekakšna tradicija ob zaključku akcije, ekipa pa na ta način proslavi izjemen dosežek.

"Zelo sem utrujen, ampak srečen, saj bomo peljali več kot 1.000 otrok prvič na morje. Poznam vsako njihovo zgodbo. Z njimi jočem, se smejim. Lahko se samo zahvalim vsem poslušalcem Radia 1. Brez njih nam ne bi uspelo," je po koncu akcije povedal Deželak.

Veseli skok v morje. Foto: Darja Štravs Tisu

