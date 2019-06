Kaj je Deželak počel s Pahorjem, Rogličem in Murkom? #video #foto

Priljubljeni radijski voditelj Miha Deželak se je 8. junija že peto leto zapored podal na največjo dobrodelno avanturo leta. Tokratna bo trajala sedem dni, Miha pa bo denar za otroke iz socialno ogroženih družin, ki še niso videli morja, zbiral s pomočjo znanih Slovencev in: kvadrocikla.

Miha Deželak je denar za otroke v preteklih letih zbiral s pomočjo gorskega kolesa, skiroja, ponyja in rikše. Lani je prekolesaril skoraj 500 kilometrov in s pomočjo dobrih ljudi zbral neverjetnih 157 tisoč evrov ter tako osrečil več kot 600 otrok.



Pomagate jim lahko tudi vi: prek SMS-a s ključno besedo POMAGAM1 ali POMAGAM5 na 1919 ter prispevajte 1 ali 5 evrov. Če želite donirati več, pišite na fundacija@radio1.si.

Na novo dobrodelno avanturo ga je poslal tudi sovoditelj Denis Avdić. Foto: Darja Štravs Tisu

Prvi in drugi dan so ga spodbujali Zavec, Murko in Pahor

Dobrodelna akcija Deželak junak se je začela v soboto zjutraj v Slovenj Gradcu, Miho pa so na štartu prvi prišli spodbujat njegova sovoditelja Denis Avdić in Anja Ramšak, pevca Fredi Miler in Damjan Murko ter boksar Dejan Zavec.

Drugi dan etape pa ga je čakal visoki državni obisk. Deželaka je v Slovensko Bistrico prišel pozdravit predsednik države Borut Pahor. "Kot veste, so oči slovenske javnosti uprte v maraton Franjo, toda Slovenijo je obšla informacija, da je Deželak na poti, zato so vse oči usmerjene v Slovensko Bistrico. Slišali smo, da se je Deželak znašel v težavah, takoj smo se usedli v avto in prišli na pomoč. Zato bomo sedaj nekaj kilometrov vozili zraven," je povedal predsednik.

Miha je priznal, da ga je predsednik močno presenetil in dodal, da takšnega obiska ni pričakoval. "Počaščen sem, da ste si na tako lepo nedeljo vzeli čas in prišli sem. Super, da mi boste pomagali."

Deželak z Murkom Foto: Darja Štravs Tisu

Deželak s predsednikom Pahorjem Foto: Darja Štravs Tisu

Foto: Darja Štravs Tisu

Tretji dan: pomagala sta mu kar dva športna zvezdnika

V ponedeljek je nadaljeval tretjo etapo in na vrsti je bila Gorenjska. Jutro se je začelo na Jesenicah, kjer je trening za ogrevanje vodil raper Denis Porčič Chorchyp, nadaljevalo pa na Bledu, kjer ga je spet čakalo presenečenje.

Dobrodelno akcijo je prišel podpret tudi hokejski zvezdnik Anže Kopitar, ki se je Deželaku pridružil na kvadrociklu. Uspešni športnik se je ravno vrnil s treninga, sicer pa se trenutno mudi na dopustu v Sloveniji. Najprej ga je Deželak zapeljal dva šampionska kroga po parkirišču, nato pa sta odkolesarila mimo številnih mimoidočih, ki so ju spremljali ob poti.

Nato ga je v Cerkljah pozdravil še en športnik, kolesarski šampion Primož Roglič. Neskončno presenečeni Deželak ni mogel skrivati navdušenja in je ostal skoraj brez besed. "Ko sem na sobnem kolesu treniral za to akcijo, sem imel vsak dan na televiziji Dirko po Italiji in te podpiral," je dejal Miha, Roglič pa mu je odvrnil: "Čutil sem vso to podporo. Zdaj sem se tudi malce spočil in nisem več tako utrujen."

Deželak z Rogličem Foto: Darja Štravs Tisu

Deželak s Kopitarjem Foto: Darja Štravs Tisu

Foto: Darja Štravs Tisu

Četrti dan je bil v znamenju ženske gonilne sile

Danes sta se z Miho družili priljubljeni slovenski pevki Rebeka Dremelj in Nuša Derenda, v prihodnjih dneh pa ga bo pri letošnji dobrodelni etapi pozdravilo še več znanih Slovencev.

Deželak z Rebeko Dremelj in Nušo Derenda Foto: Darja Štravs Tisu

Jutri se bo Deželak z ekipo ustavil v Ljubljani, v četrtek v Cerknici, Ajdovščini in Biljah, v petek pa v Divači in Kopru. Akcija se bo končala na Debelem rtiču v petek, ko bodo razkrili, koliko so zbrali v sedmih dneh.

