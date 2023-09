Nekdanja vrhunska alpska smučarka sporočila veselo novico

34-letna nekdanja smučarka Christina (Tina) Weirather je na svojem profilu na Instagramu razkrila veselo novico, da z možem Fabiem Nayem, s katerim sta se poročila lani, pričakujeta naraščaj.

Nekdanja vrhunska alpska smučarka ter strokovnjakinja in komentatorka na švicarski televiziji SRF je ob objavljeni fotografiji dodala opis z veliko humorja. 34-letnica na fotografiji stoji za svojim možem Nayem in ga drži za trebuh. "Otroške novice. Res sva srečna in ker imava sodoben in enakovreden odnos, sva se odločila, da bo on donosil (otroka)," je v šaljivem tonu zapisala Weiratherjeva.

Po koncu kariere leta 2020 Weiratherjeva dela kot strokovnjakinja na SRF. Skupaj z Marcom Berthodom in komikom Michaelom Schweizerjem pa vodijo tudi smučarski podkast Podcast on the edge of the slopes.

V svoji smučarski karieri je dvakrat osvojila mali superveleslalomski kristalni globus, bila je tudi tretja na olimpijskih igrah ter druga na svetovnem prvenstvu. Skupaj je v svetovnem pokalu na stopničkah stala 41-krat, od tega devetkrat na najvišji.

Pod objavo so se odzvali že številni sedanji in nekdanji vrhunski smučarji, med drugim Anna Veith, Manuela Moelgg, Frida Hansdotter, Felix Neureuther in drugi.