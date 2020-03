Šestkratni svetovni prvak v formuli 1 Lewis Hamilton je pred kratkim sporočil, da se bo zadrževal doma v samoizolaciji, ker je bil navzoč na dogodku v Londonu, ki so se ga udeležili tudi kanadski premier Justin Trudeau z ženo Sophie in britanski igralec Idris Elba. Žena kanadskega premierja in Elba sta kasneje potrdila, da sta se okužila s koronavirusom. Hamilton je tako zdaj na lastni koži spoznal, kako se počutijo živali v ujetništvu, in na to opozoril tudi svoje sledilce.

V svojih zgodbah na Instagramu je objavil štiri fotografije pande v kletki in 14,9 milijona sledilcem sporočil: "Zdaj veste, kako se počutijo živali v živalskem vrtu."

Če ste ujeti doma, morda lahko zdaj bolje razumete, kaj morajo vsak dan prestajati živali v ujetništvu, njihova življenja so ustavljena za zmeraj. Prosim vas, da v prihodnje ne obiskujte živalskih vrtov ali cirkusov, saj boste s svojim dejanjem podpirali to ujetništvo.

Slavni dirkač pravi, da zdaj lahko vsi, ki smo v samoizolaciji, na lastni koži izkusimo, kako se počutijo živali v živalskih vrtovih. Foto: Getty Images

Vegan je postal, ker ni več hotel prispevati k trpljenju živali

Britanski zvezdnik je vegan postal pred tremi leti. Za to se je odločil iz etičnih razlogov, ker noče več prispevati k trpljenju živali in onesnaževanju zemlje, za kar je v veliki meri kriva mesna industrija.

Vse od takrat je glasen zagovornik živali, o čemer redno piše tudi na svojem Instagramu. V začetku marca je tako delil video s svojega obiska Avstralije, kjer je preverjal, kako je po množičnih požarih poskrbljeno za tamkajšnje živali, za katere je prispeval tudi nekaj finančnih sredstev.

Hamilton je tudi eden od producentov uspešnega dokumentarnega filma The Game Changers, ki razbija mite o živalskih beljakovinah in prepričanje, da naj bi bile nujen del prehrane vsakega (profesionalnega) športnika.

Pod dokumentarec se je podpisal sloviti James Cameron, pri nastajanju pa so med drugim sodelovali še Novak Đoković, Jackie Chan in Arnold Schwarzenegger.

Mimogrede, tudi najslavnejši bodibilder na svetu je velik ljubitelj živali in v njihovi družbi preživlja dneve v samoizolaciji. Skupaj s svojima ljubljenčkoma, osličkom Lulujem in ponijem Whiskeyjem, poziva ljudi, naj ostanejo doma, predvsem zaradi starejših ljudi, kot je on sam:

Tudi Schwarzenegger se zadnja leta prehranjuje večinoma vegansko, kar je razkril v dokumentarnem filmu The Game Changers, v katerem je dejal, da mu je rastlinska prehrana bolj všeč kot meso.

