V samoosamitvi tudi šestkratni svetovni prvak F1. Kaj se je zgodilo?

Petintridesetletni dirkač se je za samoizolacijo odločil, ker je bil navzoč na dogodku v Londonu, ki so se ga udeležili tudi kanadski premier Justin Trudeau s soprogo Sophie Gregoire-Trudeau ter britanski igralec Idris Elba. Soproga kanadskega premiera in igralec Elba sta kasneje potrdila, da sta se okužila z virusom koronavirusne bolezni.

"Vsem želim sporočiti, da mi gre dobro. O mojem zdravju so špekulirali, potem ko sem bil na dogodku, skupaj z osebama, ki sta bili pozneje pozitivni na koronavirus. Od tega dogodka je minilo že 17 dni in nimam nobenih simptomov. Bil sem v stiku z Idrisom in vesel sem, da je v redu," je dejal Hamilton.

"Govoril sem s svojim zdravnikom in dvakrat preveril, ali moram narediti test, resnica pa je, da je na voljo omejena količina testov in so ljudje, ki to potrebujejo bolj kot jaz, sploh ker nisem zbolel," je sklenil dirkač.

Zaradi pandemije je za tri mesece prestavljen začetek sezone svetovnega prvenstva v formuli 1. Sezona naj bi se nadaljevala 7. junija z dirko za veliko nagrado Azerbajdžana.

Sezona 2020 bi se morala začeti 15. marca z dirko za Veliko nagrado Avstralije, ki je bila zaradi covida-19 odpovedana.

Nato so bile prestavljene dirke za VN Bahrajna, Vietnama, Nizozemske Španije, velika nagrada Monaka pa je bila prav tako kot dirka v Avstraliji odpovedana.

Že februarja je bila po izbruhu novega koronavirusa na Kitajskem prestavljena tudi tamkajšnja VN Kitajske v Šanghaju, ki bi morala biti 19. aprila.

