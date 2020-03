Moštva F1 bodo pomagala pri izdelovanju nujnih medicinskih pripomočkov

Moštva formule ena s sedežem v Veliki Britaniji pripravljajo načrte za izdelavo medicinske opreme v boju z novim koronavirusom na Otoku, poroča vodstvo tekmovanja na svoji spletni strani. Britanska vlada in ter zdravstveni organi so v klicu na pomoč sporočili, da potrebujejo več respiratorjev v boju z boleznijo covid-19, ki napada dihala.

Moštva formule ena, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu, so se odločila, da bodo v prihodnjih dneh pripravila načrt, da v času zaprtja tovarn vseeno pomagajo v boju proti novemu koronavirusu, saj posedujejo tehnološke zmogljivosti za izdelavo nujnih medicinskih pripomočkov.

"Moštva ter proizvajalci motorjev so se glede na tehnološke zmožnosti svojih tovarn odločili preučiti načrte za izdelavo respiratorjev in ostale opreme, da bi priskočili na pomoč britanski vladi," je vodstvo elitnega dirkaškega tekmovanja zapisalo v izjavi za javnost na spletni strani formule ena.

"Moštva sodelujejo s pristojnimi organi, da bi vzpostavila kanal za pomoč in podporo zdravstvenemu osebju pri zdravljenju bolnikov s covidom-19," so še zapisali in dodali, da načrti hitro napredujejo in da se nadejajo pozitivnega izida že v prihodnjih dneh.

Sezona formule ena se bo začela v začetku junija, če bodo to dopuščale razmere v svetu.