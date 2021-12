Kris Jenner vsakemu od svojih otrok podarila darilo za 18 tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samooklicana mamadžerka je letos prekosila Božička in svojih šest otrok razveselila z luksuznimi darili. Vsakemu je podarila vozilo za golf v svoji barvi.

"O moj Bog, poglejte darila od naše mame!" je Instagramu razkrila Kim Kardashian, ki je bila nad svojim rožnatim vozilom več kot navdušena. Temno rožnatega je dobila tudi Khloe, Kourtney se je razveselila belega z motivom lobanje, Kendall, Kyle in Roba pa so čakala še vozila za golf rumene, oranžne in svetlomodre barve.

Po podatkih spletne strani Moke America cena standardnega vozila za golf znaša dobrih 18 tisoč evrov. Platišča po meri se začnejo pri 400 evrih, zamenjava originalnih sedežev v bele in dodajanje klopi, kot je vidno v Kiminem vozilu, pa znese še dodatnih 1.400 evrov.

Če te številke pomnožimo s šest, lahko sklenemo, da je Kris za darila odštela pravo bogastvo. A ob njenem premoženju, vredna naj bi bila 170 milijonov evrov, je to zanjo verjetno le skromen izdatek.

