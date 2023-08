Igralec zaradi neumnosti pristal na invalidskem vozičku #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški igralec in komik Kevin Hart je v sredo na svojem profilu na Instagramu delil posnetek, v katerem je razkril, da je zaradi neumnosti pristal na invalidskem vozičku.

Sledilcem je pojasnil, zakaj ga bodo v prihodnjih tednih verjetno videli sedeti na invalidskem vozičku.

Poškodoval se je med tekom

Kot je dejal, je nekdanjega igralca ameriškega nogometa Stevana Ridleyja izzval v teku in se pri tem poškodoval. "Sem najbolj neumen človek na svetu. Zakaj? Ker sem pri 44 letih želel početi stvari, ki bi jih počel v mladosti. Ridleyja sem izzval, kdo je hitrejši. Tisti, ki me poznajo, vedo, da sem precej hiter, a že Ridley mi je rekel, da ga nikakor ne bom premagal," je povedal Hart.

V nadaljevanju je pojasnil, da si je pri teku pretrgal stegenske in spodnje trebušne mišice, zato zdaj ne more hoditi. "Zakaj tekmujem pri tej starosti? Najbolj neumna stvar, kar sem jih kadarkoli naredil. Zdaj ne morem hoditi," je dodal in obžaloval svojo odločitev.

Kevinu Hartu poškodbe sicer niso tuje. Septembra 2019 je moral ostati v bolnišnici deset dni zaradi hude prometne nesreče, v kateri si je zlomil tri vretenca v hrbtenici. Njegove poškodbe so zahtevale nujno operacijo in večmesečno rehabilitacijo.

Kevin Hart je od leta 2016 poročen z manekenko Eniko Hart (prej Parrish). Foto: Guliverimage

