Čeprav velja za velikega romantika, tega vseeno ne namerava storiti

Slavni 73-letni ameriški glasbenik Lionel Richie je pred kratkim praznoval deseto obletnico zveze z izbranko, Švicarko Liso Parigi. Razkril je, da se s 40 let mlajšo izbranko ne namerava poročiti in tako še tretjič stopiti pred oltar, pripravljen pa je z njo imeti otroke.

Ameriški glasbenik Lionel Richie bo junija praznoval 74. rojstni dan, že več kot 55 let pa je dejaven na glasbenih odrih. V vseh teh letih se je zvrstilo že veliko njegovih uspešnic. Po finalni oddaji Ameriškega idola, ene najbolj priljubljenih televizijskih glasbenih oddaj v ZDA, je na zabavo po razglasitvi zmagovalca, v restavracijo Funke na Beverly Hills, prispel z roko v roki s partnerko Liso Parigi, s katero sta pred kratkim praznovala deseto obletnico zveze.

Foto: Profimedia

Parisi je kreativna direktorica in poslovna ženska

Njegova partnerka Lisa, ki je ustanoviteljica in kreativna direktorica znamke The Estate Collection ter kozmetične linije Glow Up Beauty, je osem let mlajša od Richiejeve najstarejše hčere Nicole Richie, ki je stara 41 let. A več kot očitno ju velika razlika v letih ne moti, saj delujeta kot zelo usklajen par, kjerkoli se pojavita.

Svoje zveze ne razkazujeta v javnosti, zasebnost želita ohraniti zase, zato se skupaj redko pojavljata na dogodkih. Pred kratkim sta se udeležila kronanja Karla III. in vrtne zabave, ki jo je maja gostil britanski monarh v Londonu.

Lisa je Švicarka s karibskimi in kitajskimi koreninami, ki tekoče govori štiri svetovne jezike, pred ustanovitvijo lastne znamke pa je bila vodja več tehnoloških podjetij s sedeži v Ženevi in ​​Zürichu.

V tretji zakon Richie ne namerava stopiti, želi pa si še več otrok

Preden sta se Lisa in Richie spoznala, je bil Lionel med letoma 1975 in 1993 poročen s srednješolsko ljubeznijo Brendo Harvey-Richie, s katero sta posvojila hčerko Nicole, kasneje pa se je poročil z Diane Alexander, s katero je bil v razmerju med letoma 1995 in 2004. Z Diane ima dva otroka, Sofio in Milesa.

"Sem moški, ki je doživel vzpone in padce, tudi v ljubezni," je dejal v intervjuju za People leta 2019. Dodal je, da je še vedno brezupni romantik. O partnerici Parigi je povedal: "Izjemno lepa je, a najpomembnejše je, da je pametna in da mi pomaga pri spoprijemanju z mojim norim svetom."

Vsaka poroka ga je drago stala, tudi čustveno

Ko je Richie spoznal Liso, je njun pogovor trajal do jutra. "To je bila neverjetna izkušnja. Srečala sva se po naključju, prvič v življenju, in počutila sem se, kot da se poznava vse življenje," je Lisa povedala za arabsko izdajo modne revije Harpers Bazaar. Povedala je tudi, da je njena najljubša Richiejeva pesem Stuck On You, ob poslušanju katere se vsakič naježi, čeprav jo je slišala že stokrat. Lionel Richie je izjavil, da ne razmišlja o tretjem zakonu, kljub temu pa bi imel več otrok, če bi si jih njegova izbranka želela.

"Vsaka poroka me je drago stala, ne le finančno, ampak tudi čustveno, zato tretja poroka, čeprav se imam za brezupnega romantika, ne pride v poštev. Še en ali dva otroka, to pa je povsem druga zgodba," je povedal slavni glasbenik, ki ima že dva vnuka.