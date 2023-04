Lionel Richie svojo najmlajšo hčer pospremil pred oltar #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sofia Richie, štiriindvajsetletna manekenka in najmlajša hči Lionela Richieja, se je pretekli konec tedna poročila. Slavje so pripravili v luksuznem hotelu Cap-Eden-Roc v Antibesu v Franciji. S partnerjem Elliotom Graingeom sta se poročila po dveh letih zveze.

Po poročanju revije Vogue je Richiejeva nosila obleko Chanel, ki jo je izbrala v Parizu skupaj s taščo Lady Caroline Grainge. "Mogoče 'enostavno' ni prava beseda, saj moja obleka prav gotovo ni enostavna," je povedala o obleki.

Zaročila sta se leta 2022

"Veselim se poroke, saj se bom poročila z Elliotom. Vem, da se to sliši smešno, ampak on je moški mojih sanj," je pred kratkim povedala za Vogue.

Par se je zaročil aprila 2022. "Večno ni dovolj dolgo," je Sofia Riche takrat zapisala na svojih družbenih omrežjih.

Foto: Profimedia

Na poroki v Franciji so se zbrali številni zvezdniki

Manekenka je bila pred tem več let v zvezi s Scottom Disickom, nekdanjim možem Kourtney Kardashian. Sofia in Scott sta se po treh letih zveze razšla leta 2020.

"Lepo je, da Sofia hodi z nekom, ki ga njena družina odobrava," je ob naznanitvi razmerja z Graingeom povedal vir blizu družine.

Na poroki v Franciji so se zbrali številni zvezdniki, med njimi njena sestra Nicole Richie, igralka Cameron Diaz, glasbenika Benji in Joel Madden, Paris Hilton in številni drugi.

Preberite tudi: