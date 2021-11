56-letna Brooke Shields je pri 11 letih igrala v kontroverznem zgodovinskem filmu Pretty Baby, del filma pa se je dogajal v bordelu v New Orleansu. Ameriška igralka je nato zaslovela v filmu Modra laguna. V tistem času je ta sprožil hude polemike zaradi golote glavnih igralcev, ki sta bila še najstnika.

Brooke Shields je v pogovoru za The Guardian spregovorila o tem, ali jo je seksualizacija njene podobe v mladih letih zaznamovala: "Mladost je neverjetno zapeljiva. Mislim, da ima samo različne oblike in da je odvisno od tega, kako to preživiš. Ni v moji naravi biti žrtev."

Prizor iz filma Modra laguna Foto: Guliverimage

O tem, da je igrala mlado prostitutko, je Brooke povedala: "To ti ne more dodatno škoditi, če odraščaš v New Yorku, kjer se na ulicah že po petih minutah srečaš s prostitucijo. Poleg tega sem bila v resničnem življenju zelo odmaknjena od vsega tega in nedolžna do svojega 22. leta. Le igrala sem, zasebno zaradi teh prizorov nisem trpela."

Njeno pokojno mater Teri so mediji močno kritizirali, da je izkoriščala Brooke, saj je že kot dojenčica delala v šovbiznisu in že pri 11 mesecih posnela prvo reklamo za otroško milo. Pri komaj desetih letih je pozirala za Playboy.

A kot je dejala Brooke, je bila njena mama, čeprav so jo nekateri obtoževali, zelo zaščitniška do nje. Pogosto je hodila z njo na nočne sprehode samo zato, da bi se prepričala, da bo varno prišla domov.

Ohranjanje spomina na mamo alkoholičarko je samo opomin, da ne bi sama šla po isti poti. "Razlog, da lahko ohranjam humor in živim dobro, je tudi to, da že 35 let hodim na terapije."

Brooke Shields in ameriški teniški igralec Andre Agassi sta bila poročena med letoma 1997-1999. Foto: Reuters Leta 2005 je kot ena prvih hollywoodskih zvezdnic odkrito spregovorila o izkušnji s poporodno depresijo. Zatrjuje, da je zdaj v najsrečnejšem obdobju življenja. Pred kratkim je ustanovila podjetje Beginning is Now, spletno platformo za ženske. Zagotavlja, da se počuti samozavestno, močno in privlačno kot še nikoli prej.

Ameriško igralko bo mogoče 24. novembra gledati v Netflixovi komediji A Castle for Christmas (Grad za božič).

Preberite še: