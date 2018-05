Brooke pri 52 spet pozira v kopalkah: "Ponosna sem na svoje telo"

Čeprav ima Brooke Shields za sabo uspešno kariero fotomodela, pravi, da se prej v svoji koži ni počutila samozavestno. Do zdaj, ko je pri 52 letih postala ambasadorka linije kopalk za ženske z oblinami.

Brooke Shields je postala del znamke Swimsuits For All, ki jo je ustvarila manekenka z oblinami Ashley Graham, z namenom spodbujati pozitiven odnos svojega telesa. Brooke je ob tem odkrito spregovorila o odnosu do svojega telesa in zakaj se v bikiniju pri 52 počuti bolje kot kdajkoli prej.

A post shared by Swimsuits For All (@swimsuitsforall) on May 21, 2018 at 7:30am PDT

"Ker sem odraščala pod takšnim drobnogledom javnosti, sem bila toliko bolj negotova zaradi svoje postave. Nisem se čutila povezano s svojim telesom in potrebovala sem leta, da sem mnenja drugih ločila od svojega mnenja o sebi. Nisem marala nositi kopalk in sem vedno hotela skriti del telesa."

Sčasoma sem v sebi le našla samozavest; skozi moje delo in moje strasti ter s pomočjo močnih ženskih vzornic in materinstva. Pri 52 letih se končno počutim samozavestna in ponosna na vse trdo delo, ki ga je prestalo moje telo. Lahko rečem, da se počutim dobro v svoji koži, rada pokažem svoje telo, namesto da bi ga skrivala.

A post shared by Swimsuits For All (@swimsuitsforall) on May 21, 2018 at 8:00am PDT

Brez diet in težkih vadb

Ob tem poudarja, da se za kampanjo ni pripravljala s pomočjo "norih diet in vadb", temveč tako, da je našla zdravo ravnovesje zase. "Ni točnega recepta za biti fit in zdrav, gre za to, da najdete tisto, kar ustreza vam. Jaz vedno stremim k temu, da pijem veliko vode, da dobro spim in da sem aktivna."

Brooke se je na fotografiranju za kampanjo pridružila tudi Ashley Graham, ki je Swimsuits For All ustvarila za dekleta vsej velikosti in oblik.

A post shared by Swimsuits For All (@swimsuitsforall) on May 21, 2018 at 11:30am PDT

Zaradi precejšnje čezmerne teže pa s svojim telesom niso zadovoljni tekmovalci resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija, ki ga lahko na Planet TV spremljate od torka do petka ob 21.05.

