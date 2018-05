Še ena manekenka, ki je ponosna na svoje obline #foto

24-letna manekenka močnejše postave Hunter McGrady je še ena tistih zvezdnic, ki je nekaj odvečnih kilogramov, celulit in strije prav nič ne motijo. Ravno nasprotno, tako ponosna je na svoje telo z oblinami, da ga na Instagramu ves čas razkazuje javnosti.

Mlada manekenka se postavlja ob bok slavnim kolegicam močnejših postav (v ZDA jih imenujejo plus size models), med katerimi je daleč najbolj znana Ashley Graham.

Revija Sports Illustrated je 24-letno Hunter McGrady letos uvrstila med 12 obetavnih novink 2018, že lani pa je zvezdnica s svojimi oblinami krasila nekaj strani omenjene revije, na sebi pa je imela le barvo za telo in niti koščka oblačila.

Hunter je na svoje obline nadvse ponosna in fotografije v kopalkah, spodnjem perilu ali oprijetih opravah ves čas objavlja na družbenih omrežjih.

Nekaj njenih najnovejših objav, s katerimi tudi preostale ženske z oblinami spodbuja k temu, da se cenijo prav takšne, kot so, in da so ponosne na to, kar jim je dala mati narava, si lahko ogledate spodaj.

