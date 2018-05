Novo kolekcijo kopalk promovira z neobdelanimi fotografijami #foto

A post shared by Swimsuits For All (@swimsuitsforall) on May 1, 2018 at 7:30am PDT

Strije, celulit, nekaj odvečne maščobe tu in tam na telesu … To so stvari, ki jih večina hollywoodskih zvezdnic nikakor noče pokazati svetu. Ko tako v javnost pricurljajo njihove neobdelane fotografije s plaže, ki so jih v svoje objektive ujeli paparaci, gotovo niso prav nič vesele.

A prav s povsem realnimi, nič lepotno obdelanimi fotografijami je zdaj presenetila močnejša manekenka Ashley Graham, ki na tak način promovira svojo novo linijo kopalk v sklopu znamke Swimsuits for All. Te ponujajo najrazličnejše modele v vseh mogočih konfekcijskih številkah.

"Ta kampanja je drugačna od vseh drugih kampanj, v katerih sem sodelovala kadarkoli v svoji karieri," je povedala zvezdnica in pojasnila, da je k njej pristopila predvsem zato, da ženske spodbudi k temu, da se začnejo ceniti in imeti rade prav takšne, kot so – z vsemi pomanjkljivostmi vred. "Upam, da bodo te fotografije spodbudile ljudi k temu, da bodo srečni v svoji koži in uživali v trenutku, ne glede na to, kdo jih gleda."

Še več fotografij Ashley Graham, ki so del promocijske kampanje za letošnjo kolekcijo kopalke Swimsuits for All, si lahko ogledate spodaj.

