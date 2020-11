Britney izgubila bitko: še naprej v (ne)milosti očeta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse, odkar je bil Jamie Spears, oče Britney Spears, leta 2008 izbran za njenega zakonitega skrbnika, odloča tako o pevkinih financah in karieri kot tudi o njenem zdravstvenem stanju in celo zasebnem življenju. Besedo ima pri tem, s kom bo imela stike in kdo z njo. Očitno pa ima zvezdnica po 12 letih tega dovolj, saj je sodišče zaprosila, da očetu odvzamejo vlogo njenega skrbnika ter ji raje določijo drugega, bolj primernega.

Pevka naj bi bila od očeta povsem odtujena, trdi njen odvetnik Samuel Ingham. Že dolgo sploh ne govorita, tudi poslovno že lep čas ne sodelujeta. Lastnega očeta se pevka menda celo boji, zato tudi noče več ustvarjati nove glasbe, trditve odvetnika navaja BBC.

Ena redkih oseb v pevkinem življenju je njen fant Sam Asghari. Foto: Reuters

A odvetnica Britneyjinega očeta Vivian Thoreen trdi, da krivda za odtujen odnos leži na pevkinih plečih, saj naj bi prav po nasvetu svojega odvetnika z očetom prekinila stike in da je Jamie Spears vedno delal zgolj v dobro svoje hčerke. Med drugim mu je uspelo doseči, da je danes njeno premoženje vredno slabih 60 milijonov evrov, medtem ko ji je leta 2008 grozilo, da bo v sodnih bitkah izgubila na milijone.

Prav tako je Thoreenova poudarila dejstvo, da je v teh 12 letih, ko je nad njo bedel oče, nanizala kar nekaj kariernih uspehov. Med drugim je dve leti nastopala v Las Vegasu, izdala tri albume in v vlogi sodnice sodelovala v glasbenem tekmovalnem šovu The X Factor.

Sodnica, ki vodi primer, je nato odločila, da Jamie Spears za zdaj, ne glede na vse, ostane v vlogi hčerkinega skrbnika. Je pa na željo pevke kot njenega drugega skrbnika imenovala finančno družbo Bessemer Trust. Britney se sicer lahko na odločitev sodišča pritoži.