Oče Britney Spears se odziva na obtožbe, da je njegova ujetnica #video

Na družbenih omrežjih se je pojavilo gibanje #FreeBritney (osvobodite Britney, op. p.), saj so oboževalci Britney Spears prepričani, da je ujetnica svojega očeta Jamieja, ki je skupaj z njenim odvetnikom od leta 2008 njen zakoniti skrbnik. Nadzirata njeno kariero, finance, zdravstveno stanje in zasebno življenje.

Jamie je predvidevanje oboževalcev označil za "naravnost smešno" in jih označil za "kovalce teorij zarot, ki nimajo pojma", ter pripomnil: "Kalifornijsko sodišče bo odločilo, kaj je najboljše za mojo hčerko. To ne zadeva nikogar drugega." Dodal je še, da ima rad svojo hčerko in vse svoje otroke ter da je to njihova zasebna stvar.

Dotaknil se je tudi obtožb, da naj bi kradel hčerkin denar, pri čemer je dejal, da mora sodišču poročati o vsakem zapravljenem dolarju in "kako za vraga naj bi torej kaj ukradel", je še povedal v intervjuju za PageSix.

Konec prihodnjega meseca bo sicer nova obravnava, kjer bodo znova razpravljali o pevkinem stanju in skrbništvu, prav zato so njeni podporniki še toliko glasnejši.

Britneyjini podporniki pred zadnjim zaslišanjem na sodišču, kjer so urejali njeno skbrništvo. Foto: Getty Images

Peticija #FreeBritney je zbrala že več kot 100 tisoč podpisov

Gibanje #FreeBritney je dobilo celo svojo peticijo, ki jo je podpisalo že več kot 104 tisoč ljudi, podpirajo pa ga tudi znana imena, kot so Miley Cyrus, Paris Hilton, Ariel Winter in Rose McGowan.

"Oče ji ne dovoli voziti avtomobila, poslušajo vse njene klice in nadzirajo sporočila, ne sme voliti, se družiti s prijatelji in zapravljati svojega denarja brez dovoljenja," je zapisano na strani peticije change.org.

Primer njenih čudaških objav:

Oboževalci zaskrbljeni zaradi njenih sumljivih objav na Instagramu

Zaskrbljenost in gibanje za osvoboditev so povzročile Britneyjine objave na Instagramu, kjer je 38-letna zvezdnica začela objavljati precej čudne fotografije z dvomljivimi zapisi.

Njene objave so iz tedna v teden skoraj enake, brez prave vsebine. Pred objektiv prikoraka v kratkih hlačah in kratki majici, pri čemer na ogled postavlja precej gole kože, vse, kar na posnetku počne, je, da hodi levo in desno ter spet nazaj. Okrog oči ima pogosto malce razmazana ličila, lase pa večinoma neurejene, razkuštrane.

Sledilci v tem vidijo skrita sporočila in klice na pomoč, prepričani so, da mora občasno posneti kopico fotografij in videoposnetkov, ki jih nato osebje njenega očeta vsakih nekaj dni objavlja na družbenih omrežjih. Medtem pa je sama zaprta nekje daleč stran od oči javnosti, oboževalcev in ljudi, ki jih ima rada.

Pevka se je pred časom odzvala na vsa ta namigovanja in na Instagramu zapisala, da so skrbi odveč, saj je srečna. Pojasnila je tudi, da s svojimi objavami, ki morda komu niso všeč ali pa jih ne razume, to tudi izraža na zunaj.

