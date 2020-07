Kaj se dogaja z Britney? So zadnje objave res klic na pomoč? #video

Nekoč nadvse priljubljena glasbena zvezda Britney Spears z objavami na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram zadnje čase vzbuja precej pozornosti. Njeni najbolj goreči oboževalci so prepričani, da so jo njeni zakoniti skrbniki nekam zaprli, objav na Instagramu pa sploh ne ustvarja sama.

Pred 12 leti, ko je bila Britney Spears v res slabem psihičnem stanju in je doživela živčni zlom, sta skrbništvo nad njenim celotnim življenjem prevzela njen oče Jamie Spears in njen odvetnik. Tako že vse od leta 2008 nadzirata njeno kariero, finance, zdravstveno stanje in zasebno življenje. Kar njenim oboževalcem nikakor ni pogodu, sploh ker verjamejo, da je pevka postala na ta način ujetnica svojega očeta.

Tako v vsaki njeni objavi na Instagramu vidijo skrita sporočila. Še več, prepričani so celo, da mora Britney vsake toliko naenkrat posneti kopico fotografij in videoposnetkov, ki jih potem vsakih nekaj dni osebje njenega očeta objavlja na družbenih omrežjih. Medtem pa je sama zaprta nekje daleč stran od oči javnosti, oboževalcev in ljudi, ki jih ima rada.

Pevka se je pred časom odzvala na vsa ta namigovanja in na Instagramu zapisala, da so skrbi odveč, saj je srečna. Prav tako je pojasnila, da s svojimi objavami, ki morda komu niso všeč ali pa jih ne razume, to tudi izraža navzven.

A dejstvo ostaja, da so njeni videoposnetki ter fotografije na Instagramu iz tedna v teden skorajda enaki, brez prave vsebine. Pred objektiv prikoraka v kratkih hlačah in kratki majici, pri čemer na ogled postavlja precej gole kože. In vse, kar na posnetku počne, je pravzaprav to, da hodi levo in desno ter spet nazaj. Okrog oči ima pogosto malce razmazana ličila, lase pa večinoma neurejene, razkuštrane.

Druga stalnica pa so videoposnetki, v katerih poplesuje na različno glasbo in zraven dopiše, da jo ples po občutku in brez koreografije sprošča.

V eni od zadnjih objav se je na prvi fotografiji pokazala v bikiniju, njeno telo je prekrito z belimi poslikavami. Na drugi fotografiji pa pozira z rokami v bokih. Ob fotografiji je zapisala: "Zaneslo me je s kano!!!! V drugi fotografiji pa sem se odločila za boemski videz ... Ne vem, zakaj držim roke na bokih. Očitno zahtevam pozornost!!!!"

Kar je seveda njenim sledilcem takoj prižgalo alarme in so jo zasipali s komentarji, da ni sama in da jo vidijo ter slišijo. Nekateri so ji celo rekli, naj si za naslednjo objavo obleče roza majico, če je v nevarnosti, ali naj si nadene roza masko, če potrebuje pomoč.

Ker se konec prihodnjega meseca obeta nova obravnava, kjer se bo znova razpravljalo o pevkinem stanju in skrbništvu, so zato njeni podporniki še toliko glasnejši. Pred časom so celo začeli gibanje z imenom Osvobodite Britney, poleg tega zbirajo tudi podpise za peticijo, s katero bi ji pomagali znova prevzeti nadzor nad lastnim življenjem.