Zakon Britney Spears je trajal le 55 ur #video

Leto se je za nekatere zvezdnike začelo klavrno. Dan po valentinovem je odjeknila novica, da se po dveh letih zakona ločuje igralka Jennifer Aniston. Teden pozneje je konec 20-letnega zakona naznanila tudi zvezdnica Alicia Silverstone. Sreče v ljubezni pa nima niti Jim Belushi. Ta se ločuje že tretjič. In ker se ob zvezdniških ločitvah opere tudi veliko umazanega perila, srečni ločenec pa s sabo odnese milijone, so veliko odmevnejše od porok.

Video: Planet TV

Videti je, da imajo hollywoodski pari krajši rok trajanja kot škatla jajc. Rekord za najkrajši zakon je še vedno v lasti Britney Spears, ta se je na vrat na nos poročila s prijateljem iz otroštva in zakon končala samo 55 ur pozneje.

V Las Vegasu sta se poročila močno pijana

Celih devet dni sta poročena zdržala Carmen Electra in Dennis Rodman, ki sta se v Vegasu poročila krepko pijana. Enaka usoda je doletela Cher in Gregga Allmana. Pevka je po devetih dneh ugotovila, da ne prenese moževega pijančevanja in drog.

Najbolj odmevna ločitev v svetu zvezd

Hollywoodska ljubljenca Brad Pitt in Angelina Jolie sta se razšla po 12 letih skupnega življenja in šestih otrocih. Foto: Reuters Čeprav je njun zakon trajal dve leti, njuna ločitev odmeva še danes. Hollywoodska ljubljenca Brad Pitt in Angelina Jolie sta se razšla po 12 letih skupnega življenja in šestih otrocih. Ločitev velja za eno od najbolj umazanih, Angie je Brada obtožila alkoholizma in nasilja. Igralca se še vse do danes nista dogovorila o delitvi skrbništva nad otroki in premoženja. V igri je 320 milijonov evrov.

A zanju je to utečena praksa. Za Angelino je to že tretja ločitev, za Brada pa druga - prvič je bil poročen z Jennifer Aniston. Zdaj, ko sta oba spet samska, se po Hollywoodu že ugiba, ali bosta znova obudila ljubezen.

23 let mlajšega moža obsodila nasilja

Ko je govora o umazanih ločitvah, ne moremo mimo Johnnyja Deppa in Amber Heard. Kar 23 let mlajša igralka je slavnega pirata obtožila nasilja, a je poleg modric od njega prejela tudi 5,5 milijona evrov, ki jih je podarila v dobrodelne namene.

Priznal, da je odvisnik od seksa

Nikoli ne bomo pozabili niti odmevne zgodbe Tigra Woodsa in Erin Northgreen. Izkazalo se je, da Woods ni prvak le na golf igrišču, ampak tudi med rjuhami. V posteljo je spravil kar ducat ljubic in pozneje priznal, da je odvisen od seksa. Zaradi svoje nezvestobe je izgubil ogromno sponzorjev in še več denarja. Ločitev ga je stala malo manj kot 90 milijonov evrov.

Najdražja ločitev v zgodovini Hollywooda

A to je drobiž v primerjavi z najdražjo ločitvijo v zgodovini Hollywooda. Ta pripada Melu Gibsonu in Robyn Moore, ki sta se ločila po 31 letih zakona in sedmih otrocih. Ker nista sklenila predporočne pogodbe, je Robyn Mela oskubila za polovico njegovega takratnega premoženja, kar je znašalo skoraj 400 milijonov evrov.

Madonna izplačala 80 milijonov evrov

Čeprav milijoni največkrat končajo na bančnih računih ločenk, se zgodi tudi nasprotno. Ob ločitvi od Guya Ritchija je kraljica popa Madonna nekdanjemu možu morala izplačati 80 milijonov evrov, poleg tega je lahko obdržal skupno stanovanje in pivnico v Londonu.

Elizabeth Taylor pa je v ljubezen nehala verjeti šele po osmih propadlih zakonih. Podobno se je zgodilo Larryju Kingu, za katerim je osem porok in sedem ločitev, Zsa Zsa Gabor pa je srečo našla šele pri svojem 9. možu.