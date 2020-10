Oboževalci obupani: To je boleče gledati. Naj ji nekdo pomaga! #video

Zadnje objave nekoč priljubljene pevke Britney Spears na Instagramu so med njenimi sledilci prižgale več rdečih alarmov kot kadarkoli prej. Pomanjkljivo oblečena je namreč najprej delila nenavadne nasvete, kako se opremiti za na plažo, nato pa v drugem videoposnetku še zapeljivo zaplesala. Njeni oboževalci so prepričani, da je zvezdnica na robu in da nujno potrebuje pomoč.

Nekdanja pop zvezdnica Britney Spears je bila zaradi težavne preteklosti 12 let pod skrbništvom svojega očeta in odvetnika, ki sta imela nadzor nad njenim zasebnim življenjem, financami in tudi zdravstvenim stanjem. Razlog za to je bilo več psihičnih zlomov, ki jih je doživela takrat in zaradi katerih se je končala tudi njena nadvse uspešna glasbena kariera. V tem tednu se je sicer zgodil pomemben premik: pevka mora še vedno imeti nekoga, ki bo njen zakoniti skrbnik, a novega skrbnika si lahko izbere sama.

Kljub tej pomembni zmagi za zvezdnico pa so njeni oboževalci zaskrbljeni. Da psihične težave še zdaleč niso preteklost in da je Britney še vedno v zelo slabem stanju, dokazujejo njene objave na Instagramu, so prepričani oboževalci. Sploh objave v zadnjih nekaj dneh so nadvse skrb vzbujajoče ter zelo očiten in glasen klic na pomoč, so si enotni.

Britney namreč v enem od videov pomanjkljivo oblečena pleše na zapeljivo glasbo, zapis ob objavi pa ni nikakor povezan s plesom. "Rdeča! Ps … Običajno nikoli ne plešem s tako v figo spetimi lasmi. Ker nisem imela pri roki elastike, sem se znašla brez nje. In poglejte, držalo je !!!!!" V drugem videu oblečena v kopalke deli nasvete, kaj vse vzeti s seboj na plažo. Pri tem govori z nekoliko nenavadnim, otroškim glasom.

Zadnje objave so močno vznemirile njenih skoraj 27 milijonov sledilcev, ki so prepričani, da je Britneyjino duševno stanje bolj krhko kot kadarkoli prej in da zvezdnica potrebuje takojšnjo pomoč. "Zadrogirana je. Pošljite k njej policijo." "Britney, si v redu?" "To je boleče gledati!" "Britney, povej, kako ti lahko pomagamo v teh težkih časih." To je le nekaj od skoraj 30 tisoč komentarjev, od katerih jih je mnogo izpostavljalo, da psihično stanje nekoč nadvse priljubljene pevke nikakor ni v redu in da naj ji že kdo pomaga.

Nekateri so se spraševali, kje je njena družina, ki bi ji morala stati ob strani in poskrbeti zanjo. Spet drugi so namigovali, da jemlje močna zdravila ter da jo drugi silijo v snemanje in objavljaje takšnih objav. "Nekaj ni v redu. Nekdo ji piše scenarije za te videe, ker zveni zelo nenaravno in zelo otročje," je zapisala ena od sledilk. Mnogi so se strinjali z njo. "Mislim, da jo je nekdo prepričal, da malo zaigra. Toliko zdravil za bipolarno motnjo dobiva, da se sploh ne zaveda, v kaj jo silijo. Mislim, da se tega ne loteva sama in da to počne zato, ker misli, da si ljudje to želijo od nje. Vsaj tako ji govorijo," pa se je glasil drugi komentar.

Kaj se zares dogaja z Britney, ki je pred desetletjem veljala za eno najuspešnejših pop zvezdnic tistega časa, ne ve nihče. Je pa precej jasno, da je njene kariere konec. Pred časom je tudi sama enemu od sinov priznala, da si ne želi več ustvarjati glasbe in da se ne namerava vrniti v svet glasbene industrije.