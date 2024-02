Cher zavrnili prošnjo za skrbništvo nad 47-letnim sinom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče v Los Angelesu je odločilo, da se pevki Cher zavrne prošnja za skrbništvo nad 47-letnim sinom Elijahom Bluejem Allmanom in njegovim premoženjem, poroča E! News.

Kot je razvidno iz sodnih dokumentov, ki jih je pridobil omenjeni portal, ni zadostnih dokazov, da Elijah Blue Allman ne bi bil zmožen razumno upravljati svojega premoženja.

Cher skrbi, da bo sredstva porabil za droge

77-letna Cher je prošnjo, da postane edina skrbnica sinovega premoženja, vložila konec decembra lani. V prošnji je zapisala, da njen sin ni zmožen sam upravljati svojega finančnega premoženja, hkrati pa potrebuje tudi zdravljenje zaradi duševnih težav. Že leta ima namreč težave z zlorabo nedovoljenih substanc. S skrbništvom bi, kot je navedla, "zaščitila Elijahovo lastnino pred izgubo ali poškodbo".

Elijah Blue Allman, čigar oče je bil pokojni glasbenik Gregg Allman, je konec leta 2023 prejel premoženje iz očetovega sklada. "Elijah je upravičen do rednih razdelitev iz sklada, toda glede na njegove stalne težave z duševnim zdravjem in zlorabo substanc Cher skrbi, da bo sredstva, ki jih bo dobil, Elijah takoj porabil za droge, zaradi česar bo ostal brez premoženja, njegovo življenje pa bo ogroženo," je zapisano v prošnji za skrbništvo.

77-letna Cher je prošnjo, da postane edina skrbnica sinovega premoženja, vložila konec decembra lani. Foto: Guliverimage

Allman se je pripravljen odreči prepovedanim substancam

Na prošnjo se je v začetku januarja odzval tudi 47-letni Allman. Priznal je, da se je boril z odvisnostjo in denar zapravljal na načine, ki niso bili najbolj odgovorni, a se je pripravljen v celoti odreči prepovedanim substancam. "Pred kratkim sem opravil test za droge in pripravljen sem se podrediti prihodnjim testom. Več kot 90 dni sem čist in sem popolnoma sposoben upravljati denar, ki ga prejemam iz sklada mojega pokojnega očeta," je zapisal.

Dodal je, da bi imela pri skrbništvu, če bi bilo to potrebno, prednost njegova bivša žena Marieangela King, in ne njegova mati. "Ampak tega ne potrebujem. Pod nobenim pogojem mi ni prijetno, da imam svojo mamo za skrbnika. Če bi bilo potrebno, bi zahteval, da se za upravitelja imenuje nevtralna tretja oseba," je sklenil.

