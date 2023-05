Cher končala razmerje s skoraj 40 let mlajšim partnerjem

Cher in skoraj 40 let mlajši izbranec sta končala razmerje.

Cher in skoraj 40 let mlajši izbranec sta končala razmerje. Foto: Guliverimage

Kot poročajo ameriški mediji, sta se Cher ter skoraj 40 let mlajši raper in glasbeni producent Alexander "AE" Edwards razšla. Novico naj bi potrdili tudi viri blizu para, ki pa ne razkrivajo razloga za razhod, ki ostaja skrivnost.

Viri blizu para so potrdili, da sta zdaj že nekdanja partnerja razmerje končala pred nekaj tedni, a še vedno ni jasno, kaj je privedlo do propada razmerja in kdo se je prvi odločil, da ga konča.

Nikoli se nista zares zaročila

Prav tako 76-letna glasbenica s pravim imenom Cherylin Sarkisian LaPierre in 37-letni raper naj ne bi bila nikoli zaročena ali poročena, čeprav so nekateri zaradi ogromnega diamantnega prstana, ki ga je raper Cher podaril okoli božiča, ugibali, da se je par skrivoma zaročil oziroma celo stopil v zakonski stan. Še januarja je tako Cher povedala, da naj bi bila z raperjem zaročena, a kot kaže, je bil to le del šova in zabave.

Prvič so ju opazili lani novembra

Prvič so Edwardsa in Cher opazili skupaj lanskega novembra, ko sta se skupaj pojavila na večerji v Hollywoodu, pretekli mesec pa je raper celo trdil, da se je zelo zbližal s Cherinima sinovoma Chazom Bonom in Elijahom Blue Allmanom.

Večkrat je Cher tudi zagovarjala zvezo z mlajšim izbrancem in tudi pojasnila, da čustva ne poznajo let, a objavo kasneje tudi izbrisala.

Med drugim je bila Cher med letoma 1964 in 1975 poročena s pevcem Sonnyjem Bonom, med letoma 1975 in 1979 pa z glasbenikom Greggom Allmanom. V 80. in 90. letih prejšnjega stoletja pa se je sestajala s številnimi mlajšimi moškimi, med njimi tudi z igralci Valom Kilmerjem in Tomom Cruisom ter Genom Simmonsem, Warrenom Beattyjem, Richiejem Samboro in drugimi.

V svoji karieri je pevka, igralka in filmska režiserka prodala več kot sto milijonov plošč in velja za eno najbolj prodajanih glasbenic v zgodovini. Med drugim je osvojila tudi grammyja, emmyja, oskarja in tri zlate globuse.